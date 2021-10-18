Задержанного на Украине представителя ЛНР в СЦКК арестовали

Северодонецкий городской суд Луганской области отправил под стражу представителя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка, сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области Украины.

«Северодонецким городским судом Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В прокуратуре заявили, что у представителя ЛНР при задержании было при себе огнестрельное оружие с двумя снаряженными магазинами. Он подозревается в участии в деятельности запрещенных вооруженных формирований.

«В ходе досудебного расследования установлено, что с июля 2021 года подозреваемый служит «офицером-надзирателем представительства Специального центра контроля и координации прекращения огня», входящего в состав так называемой «народной милиции ЛНР»… Задержание осуществлялось контрразведкой СБУ совместно с подразделениями вооруженных сил Украины», – сообщили в ведомстве.

Ранее украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.

Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.

В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. Луганская народная республика призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК и привлечь виновных к ответственности.