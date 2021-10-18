 

Зампостпреда РФ при ООН исключил участие в боевых действиях российских инструкторов в ЦАР

18.10.2021, 21:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийские инструкторы в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) не принимают участия в боевых действиях, сообщила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совета Безопасности по ситуации в ЦАР.

«В ЦАР по просьбе ее властей и с ведома профильного санкционного комитета Совета Безопасности 2127 работают российские инструкторы. Они с успехом повышают уровень профессиональной выучки центральноафриканских силовиков, благодаря чему военная обстановка в стране стабилизировалась. Вновь повторим: российские инструкторы не принимают участия в боевых действиях, а любые возможные случаи нарушения международного гумправа и прав человека должны расследоваться национальными властями», – приводит ее слова ТАСС.

В свою очередь президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера отметил роль российских инструкторов в борьбе с мятежниками.

«Исходя из сложившейся ситуации и принимая во внимание мои конституционные обязанности по защите территориальной целостности и государственных институтов ЦАР, а также ее народа и активов, я принял решение обратиться за помощью российских инструкторов и военнослужащих из Руанды», – указал он.

По его словам, меры, принятые властями ЦАР, позволили «улучшить ситуацию с безопасностью в стране», в частности «защитить гражданское население, обеспечить поставки гуманитарной помощи, а также провести президентские выборы в полной безопасности».

«Этого удалось достичь благодаря контингенту МИНУСКА (Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике), двусторонним силам, национальной армии ЦАР при поддержке российских инструкторов и военных Руанды, приверженных устранению угрозы, которую представляет «Коалиции патриотов за перемены», – подчеркнул Туадера.

В декабре прошлого года РФ для содействия Центрально-Африканской республики (ЦАР) в вопросах укрепления обороноспособности направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.07 / Госдеп запланировал представить в августе доклад по «Северному потоку – 2»

02.10 / Израильский доктор Качман: Большинство тяжелых пациентов с COVID-19 моложе 60 лет, и они на ИВЛ. Некоторые из них останутся инвалидами, кто-то умрет

23.08 / Пробная партия новых смартфонов iQOO 8 Pro полностью распродана

05.10 / В “Укрэксимбанке” заявили, что журналисты “Схем” якобы пытались завладеть банковской тайной

30.04 / Пользователи Госуслуг смогут протестировать систему электронного голосования

14.10 / Кучма: Очень хочу, чтобы руководство Грузии видело в личности Саакашвили не своего политического оппонента, а признанного миром архитектора уникальных реформ

02.07 / Офис президента Украины хочет разработать законопроект о запрете публикации записей секретных разговоров чиновников

28.07 / У задержанного после взрыва в квартире в Самаре нашли вторую гранату

22.03 / ОАЭ доставили в Албанию партию российской вакцины «Спутник V»

28.01 / МВФ продлил миссию в Украине на неделю – глава Минфина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика