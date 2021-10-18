Зампостпреда РФ при ООН исключил участие в боевых действиях российских инструкторов в ЦАР

Российские инструкторы в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) не принимают участия в боевых действиях, сообщила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совета Безопасности по ситуации в ЦАР.

«В ЦАР по просьбе ее властей и с ведома профильного санкционного комитета Совета Безопасности 2127 работают российские инструкторы. Они с успехом повышают уровень профессиональной выучки центральноафриканских силовиков, благодаря чему военная обстановка в стране стабилизировалась. Вновь повторим: российские инструкторы не принимают участия в боевых действиях, а любые возможные случаи нарушения международного гумправа и прав человека должны расследоваться национальными властями», – приводит ее слова ТАСС.

В свою очередь президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера отметил роль российских инструкторов в борьбе с мятежниками.

«Исходя из сложившейся ситуации и принимая во внимание мои конституционные обязанности по защите территориальной целостности и государственных институтов ЦАР, а также ее народа и активов, я принял решение обратиться за помощью российских инструкторов и военнослужащих из Руанды», – указал он.

По его словам, меры, принятые властями ЦАР, позволили «улучшить ситуацию с безопасностью в стране», в частности «защитить гражданское население, обеспечить поставки гуманитарной помощи, а также провести президентские выборы в полной безопасности».

«Этого удалось достичь благодаря контингенту МИНУСКА (Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике), двусторонним силам, национальной армии ЦАР при поддержке российских инструкторов и военных Руанды, приверженных устранению угрозы, которую представляет «Коалиции патриотов за перемены», – подчеркнул Туадера.

В декабре прошлого года РФ для содействия Центрально-Африканской республики (ЦАР) в вопросах укрепления обороноспособности направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии.