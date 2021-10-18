Елена Яковлева порадовала поклонников трогательным видео с сыном

Популярная актриса Елена Яковлева разместила на своей главной фан-странице в Instagram небольшой видеоролик, в которой предстала в компании Дениса Шальных – своего эпатажного наследника. Публикация вызвала восторженные отзывы от подписчиков.

В опубликованном коротком видео мать и сын с улыбками на лицах приветливо машут в объектив камеры руками, после чего направляются в помещение, где, по всей видимости, планируется производиться съемка телепередачи. Стоит отметить, что Денис Шальных в кадре предстал в несколько преображенном виде – его лоб и лицо сейчас покрывает сравнительно небольшое количество татуировок, являвшихся его, в своем роде, “визитной карточкой” и ранее практически полностью покрывавших все его тело. Прическу, к слову, наследник Елены Яковлевой, тоже сменил, и теперь вместо традиционного ранее яркого “ирокеза” на голове сына актрисы красовалась довольно обычная молодежная композиция.

Появление артистки и её сына в видео было отмечено подписчиками фан-страницы весьма восторженно. Фолловеры высказали немало слов обожания любимой телезвезде, а внешность Дениса Шальных оценили как вполне привлекательную, и даже – красивую.