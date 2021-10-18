 

Вредная бабушка — против! – Личное мнение

18.10.2021, 20:40, Разное
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Полина Диброва заявила, что её муж был против того, чтобы она носила брекеты, и она его послушала.


Фото: Соцсети

Пожалуй, процитирую:

Дмитрий категорически против брекетов и его можно понять. 

Когда баба за 30 ссылается на мнение мужа относительно коррекции её собственного прикуса, то мне очевидно одно: в её жизни явно пошло что-то не так.

И я бы не писала об этом пост, потому как лично мне и с вредной бабушкой Дибровым, и его преждевременно постаревшей Полинкой всё совершенно понятно.

Беда — в том, что многие из вас мало чем по факту отличаются от Полины.

Сколько раз меня передёргивало от ваших комментариев, в которых вы ссылались на мнение своих мужей как на истину в последней инстанции!

Мой муж сказал. Мой мужчина против. Мне муж запрещает. Меня муж отпускает. Муж разрешил.

Бабы, да вы в своём уме?! Что у вас в головах? Стиральный порошок?

Почему вы — взрослые женщины — спрашиваете у мужей разрешение на то, что должно быть вашим и только вашим решением?

Муж не разрешает увеличить грудь. Муж против ношения брекетов. Муж не отпускает в отпуск с подругами. Мужу не нравится, когда я так одеваюсь.

Муж, муж, муж. Объелся, твою мать, груш! Объелся — и теперь ему — замечательно: рядом — послушный питомец по кличке Жена, и этой самой Жене можно указывать, как жить, словно ей — 4 года.

А вам муж указывает? В каких ситуациях? Как часто?

Нравится такая жизнь? Стоит того?

 Полинка, видимо, решила, что домработница в доме и няни для детей, а также раз в год сумочка из ЦУМа и детский праздник с аниматорами стоят того, чтобы пожилой господин Дибров решал, ставить ей брекеты или нет.

Источник: Лена Миро



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