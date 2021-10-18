 

В Украине будут судить руководителя вагоноремонтного предприятия, который воевал на стороне боевиков на Донбассе

18.10.2021, 20:38, Новости дня
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Следствие установило, что в апреле 2014 года подозреваемый по предварительному сговору группой лиц добровольно вступил в ряды боевиков так называемого “Всевеликого войска Донского”. После этого совместно с другими участниками вооруженного формирования он нес службу на блокпостах, которые были расположены на автомобильной дороге между населенными пунктами Славяносербск и Трехизбенка Луганской области по обе стороны моста через реку Северский Донец.

“В обязанности обвиняемого входило распределение функций между участниками, вовлеченными в несение службы на блокпостах, контроль над деятельностью дежурных смен. Также он имел полномочия организовывать и обеспечивать проверку документов лиц, их задержание, осмотр и обыск транспортных средств”, – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, после совершения этих преступлений гражданин Украины вернулся на подконтрольную украинской власти территорию страны, где возглавлял несколько предприятий в области железнодорожного транспорта, в том числе государственных.

Руководителя вагоноремонтного предприятия подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 3 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание – пожизненное заключение.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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