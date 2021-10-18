Мнение: Рост смертности при росте вакцинации

И все-таки – эта корреляция не дает покоя. Действительно ведь получается, что чем больше в России вакцинируют, тем больше умирают от коронавируса! Ну вот – самый простейший пример. Возьмем тот же день, 18 октября, но год назад. Какая была ситуация с “короной” в прошлом октябре? Смотрим:

18 октября 2020 года, Россия: 15 тыс. “заболевших”, смертей – 185.

18 октября 2021 года, Россия: 34 тыс. “заболевших”, смертей – 998.

Сразу видна несуразность: по “заболевшим” разница примерно в 2,3 раза, а вот по смертям – более чем в 5 раз (точнее – в 5,4 раза). То есть невооруженным глазом видно, что смертность подскочила КРАТНО. И не “вообще” смертность (типа из-за отсутствия плановых операций и развала здравоохранения), а конкретно – от ковида!

Еще более красноречивы цифры (абсолютно официальные), которые я уже приводил – по концу прошлого года, когда в России как бы уже бушевала какая-то там по счету “волна”:

19 декабря 2020 года, Россия: заражений – 28 209, смертей – 585.

20 декабря 2020 года, Россия: заражений – 28 948, смертей – 511.

21 декабря 2020 года, Россия: заражений – 29 350, смертей – 493.

22 декабря 2020 года, Россия: заражений – 28 776, смертей – 561.

При сопоставимом уровне “заражаемости” – почти двукратная разница в смертности! Как ни крути, но получается, что КОВИД УБИВАЕТ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ БОЛЬШЕ, и значимо больше – в разы! А почему?! Ведь, как нам радостно рапортуют, в стране уже чуть не 50 млн. человек вакцинировано полностью, и из них большинство – безаналоговой вакциной!

Мы уже начали это обсуждать по всему ЖЖ – на такие откровенные цифры даже самые отпетые вакцинобесы все же вынуждены как-то реагировать. Потому что такие цифры, если уж начистоту, говорят даже не о бесполезности вакцинации (для них это бы еще полбеды); нет, они прямо указывают на то, что вакцинация каким-то образом приводит к РОСТУ смертности!

А это уже совсем не шутка и не “бредни антиваксеров”. Какие бредни?! Год назад – 185 смертей в день, сейчас – 998! И наиболее существенная разница между этими днями – что в стране появилось 50 млн. “полностью отвакцинированных”!

В конце прошлого года, при том же уровне заражаемости, что и сейчас – около 500 смертей в день; сегодня – около 1000 смертей в день! ЭТО КАК?? Ведь вакцины, просто по определению, должны СНИЖАТЬ риск умереть! А если вместо снижения идет рост, причем в разы – блин, что на самом деле делают вакцины?

Вы знаете, как пытаются оправдываться сторонники вакцинации? Они додумались до того, что, по их словам, “новый штамм дельта”… в 4 раза смертоноснее “старого ковида”! То есть – “если бы не вакцинация”, смертность выросла бы в 4 раза, а так, стало быть, “только” в 2 раза. Слава Спутнику!

Но это полный бред. Вы представьте себе, что у нас в России появился бы “новый штамм”, который вчетверо более смертоносный, чем тот, от которого весь мир закрылся на карантин в предыдущем, 2020 году. Да он бы стал косить как косой! И главный прикол в том, что у нас ведь под боком две страны, в которых уровень вакцинации значительно – в разы – ниже, чем в РФ: это Украина (15% вакцинированных), и Белоруссия (якобы 18%). Если в “вакцинированной” на почти 50% (50 млн. – это половина взрослого населения) России якобы “злодейский штамм” привел к росту смертности вдвое, то что бы он сделал с Украиной и Белоруссией? Там бы – при данном фантастическом допущении – сейчас трупы в штабеля складывали!

А на деле? На деле – ничего подобного. Да и никто не сообщает, что штамм Дельта какой-то “более смертельный”. Более заразный – да; но чтоб более смертельный, да еще в 4 раза?? Да весь мир бы уже на ушах стоял! Кроме того, все вирусологи знают – эпидемии всегда идут от большей смертности к меньшей, это простой эволюционный процесс: возбудителю “невыгодно”, когда носители умирают и, соответственно, оказываются неспособны разносить заразу дальше – поэтому менее летальные версии всегда получают преимущество и вытесняют летальные.

Чем же в таком случае объяснить противоестественный РОСТ смертности в РФ – на фоне массовой вакцинации? Вариант один – самой вакцинацией и объяснить. Просто не остается другого варианта, слишком мало времени прошло.

Но вакцинобесы не могут такого принять. Мне начинают судорожно возражать “по аналогии” – мол, смотрите, но ведь в других странах (Британия, Израиль и пр., в которых отвакцинированно уже по 70-80% процентов населения) на фоне массовой вакцинации происходит, наоборот, СНИЖЕНИЕ смертности! “Значит”, и в России должно быть так же!

Но в России не так же – так нам говорит статистика. В России – ровно наоборот. И какие, собственно, основания считать, что на фоне вакцинации уровня 50% у нас двукратный рост смертей от ковида (по сравнению с довакцинным периодом), а вот “если мы добьемся уровня 80%”, то у нас волшебным образом тренд развернется в обратную сторону? С какой стати это произойдет?!

А ЕСЛИ НЕТ? А если сохранится имеющаяся тенденция, и при 80% вакцинации Спутником смертность продолжит расти, и станет выше прежней уже не в 2, а в 3 раза? Или больше? Вообще наука говорит (говорила, когда еще была наукой), что при прочих равных тренды не переламываются. Если вы каждый день много жрете сладкого, то вы будете толстеть; а если вы продолжите много жрать сладкого, то вы будете толстеть дальше, пока не перестанете уже проходить в дверь. А если к вам придет добрый вакцинобес и скажет, что надо продолжать есть еще больше сладкого, и вот ТОГДА вы стремительно станете стройным как тополь… ну, сами думайте, стоит ли такому добряку верить.

Почему с вакцинированием будет иначе?

Пока по вакцинированию государство очевидно всеми способами нагнетает жути, пугает смертями, представляет вакцинацию единственным спасением, а тех, кто против – безответственными уродами. Нагнетание происходит с очевидной целью – запугать людей до невменяемого состояния, чтобы потом на фоне липкого страха БЫСТРО провести массовую ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ вакцинацию всех ДЕТЕЙ. Эту цель трудно скрыть – людей ведь надо “подготовить” к тому, что им придется пожертвовать своими детьми, поэтому агитпроп уже давно исподволь навязывает идею, что “вакцинация детей неизбежна, и это не больно”.

Но, если ковид-смертность В РОССИИ растет на фоне массовой вакцинации, и мы это видим воочию – КАК отдавать детей этому Молоху? Это вопрос. Каждый должен решить его для себя. Или даже – мы должны решить его вместе, раз и навсегда.