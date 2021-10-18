 

Пандемия снизила доступность лекарств от деменции в большинстве стран

18.10.2021, 20:24, Разное
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Чтобы оценить влияние пандемии на доступность лекарств от деменции, эксперты Ассоциации Альцгеймера сравнили объемы продаж этих препаратов в первые три месяца 2020 года с показателями 2019 года, а потом — в следующие три месяца, когда большинство стран экстренно вводили ограничения. В анализ попали 34 страны Северной Америки и Европы, в том числе в России.

Результаты показали, что в первые три месяца, когда COVID-19 еще не стал всемирной проблемой, в большинстве стран (82,3%) были увеличены объемы продаж рецептурных лекарств от деменции. Самый большой скачок произошел в марте, в частности, в РФ количество отпущенных препаратов увеличилось более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером оказалась Беларусь — увеличение продаж на 59%. В некоторых странах, напротив, отмечен резкий спад: так, в Дании объемы отпущенных лекарств от деменции снизились почти на треть.

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В период с апреля по июнь 2020 года после введения карантина в 30 странах эксперты отметили снижение объемов продаж препаратов. «Антирекорд» поставила Румыния — уменьшение более чем на 40% по сравнению с 2019 годом. В РФ небольшое снижение наблюдалось в мае и июне (5-6%).

Эксперты пояснили, что увеличение объемов продаж в первые три месяца было связано с тем, что пациенты и больницы стремились сделать запас необходимых лекарств в преддверии возможных перебоев. Однако во многих странах, в том числе с высоким уровнем дохода (Великобритания и Люксембург), резкое снижение объемов продаж до карантина не сопровождалось ростом после снятия ограничений. По мнению авторов исследования, это может говорить о снижении доступности таких лекарств в целом.

«В связи с этим оказание фармацевтической помощи пациентам с деменцией может быть серьезно нарушено в некоторых странах», — предупредили эксперты Ассоциации Альцгеймера.



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