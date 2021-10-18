Мнение: Проблемы при сдаче нормативов

На тему поступивших вопросов по поводу скандала вокруг липовых "краповых беретов".

Информационная фабула там простая – поступили сообщения (от военкора Коца https://vz.ru/society/2021/10/18/1124678.html) о поблажках для кандидатов из Чечни во время сдачи нормативов на "краповый берет", что привело к скандалу и драке на полигоне.

Росгвардия заявила https://ria.ru/20211018/beret-1754960974.html, что никто "краповые береты" не снимал, хотя по видео которое изначально опубликовал Коц, там явно что-то происходит.

Руководство организации "краповых беретов" в своем заявлении предпочло выбрать линию на замятие скандала, который очевидно ударил по репутации братства. Разбирать произошедшее планируют среди своих.

Среди тех, кто не сдал, оказался родственник Кадырова, который оказался не готов к испытанию. Как заявляется, его сняли с пробега еще до того, как произошел конфликт и он там не при делах.

Каких-то адских инсайдов у меня по этой ситуации нет, вижу тоже что и вы в СМИ.

Тут как видится на одной чаше весов репутация братства "краповых беретов", а с другой – межнациональный вопрос.

Поэтому вполне очевидно, что историю если и будут разбирать, то между своих.

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