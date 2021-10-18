 

Следователя по особо важным делам арестовали в Москве за получение взятки

18.10.2021, 20:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКунцевский суд Москвы арестовал на два месяца старшего следователя по особо важным делам ГСУ ГУ МВД РФ по Московской области Светлану Фесинец по делу о получении взятки, сообщили в суде.

«Судом в отношении Фесинец избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сказала собеседница, передает ТАСС.

Согласно материалам дела, в 2018 году Фесинец совместно с другим фигурантом дела получила взятку в размере 2,5 млн рублей от потерпевшего за активизацию розыска похищенного имущества в рамках расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Пензенской области задержан с поличным при получении взятки в 120 тыс. рублей.



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