 

Приморские школьники создали QR-броши с информацией о вакцинации

18.10.2021, 20:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинШкольники в Приморском крае в рамках очной образовательной сессии детского мобильного технопарка запустили мелкосерийное производство брошей с QR-кодами, шифрующими информацию о вакцинировании от COVID-19.

Идея оказалась настолько актуальной, что учащиеся уже получили заказы на изготовление необычных и полезных брошей от учителей своей школы, отмечается в сообщении на сайте правительства региона.

«Сейчас все готовятся к введению QR-кодов для посещения кафе и других общественных мест. Мы подумали, как быть, если вдруг у кого-то сядет батарея на телефоне, а распечатанный QR-код можно забыть или потерять. Есть пожилые люди, у которых телефоны кнопочные. А брошь удобна – зашел в театр, например, брошь отсканировали и все – QR-код о вакцинации всегда с собой», – рассказали ученики 6 класса школы №1 села Камень-Рыболов.

С участием детского мобильного технопарка Приморского края на уроках технологии ребята знакомятся с современными технологическими специальностями. Школьники учатся проектировать виртуальную и дополненную реальность, управлять беспилотными летательными аппаратами, получать и обрабатывать с их помощью информацию. Ребята также осваивают навыки CAD/CAE/CAM моделирования.

Напомним, детский мобильный детский технопарк Приморского края работает в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Это передвижной комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием. Основная цель работы мобильного технопарка – обеспечение доступности дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности для детей, проживающих в разных районах Приморья.



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