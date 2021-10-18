 

Сенат Чехии допустил возможность передачи полномочий Земана

18.10.2021, 20:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГоспитализированный президент Чехии Милош Земан не сможет вернуться к работе в ближайшие недели, сенат обсудит возможную передачу полномочий главы государства, сообщил глава сената Милош Выстрчил, сообщила радиостанция Radio Prague International.

«Сенатор Выстрчил сказал, что сенат соберется во вторник, чтобы обсудить применение статьи 66 конституции Чехии, которая передаст президентские полномочия другим конституционным должностным лицам», – передает сообщение РИА «Новости».

Полномочия Земана могут быть разделены между премьер-министром и спикерами обеих палат парламента.

Напомним, Земан был госпитализирован в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге. Вскоре после окончания встречи президента Милоша Земана с премьером Андреем Бабишем из ворот загородной резиденции президента выехала санитарная машина ЦВГ в сопровождении президентского автомобиля. Позднее пресс-служба ЦВГ сообщила о госпитализации Земана.

Позже стало известно, что состояние здоровья президента Чехии Милоша Земана оценивается как стабильное, однако после этого его поместили в палату интенсивной терапии.

Вице-премьер Чехии Карел Гавличек заявил, что планы Сената Чехии провести заседание конституционной комиссии о возможности исполнять полномочия госпитализированным президентом страны Милошем Земаном являются «бесчувственными».



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