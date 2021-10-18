Мнение: Что страшнее смертельной вакцины

Есть, впрочем, совсем уж страшное объяснение резкого роста смертности в России. Оно настолько пугающее, что мне даже не хотелось о нем писать, все откладываю… Но с другой стороны – оно слишком уж напрашивается, все равно кто-нибудь напишет (как сегодня Эль-Мюрид уже тоже написал, с опорой на те же официальные цифры, о странной корреляции между ростом вакцинирования и ростом смертности в нашей бедной РФ).

Но для начала – о еще одном странном мифе ковидобесов. Наверняка многим приходилось сталкиваться с утверждениями вроде такого: «те, кто отказывается прививаться, тем самым способствуют росту мутаций вируса и появлению новых, куда более опасных штаммов! Прививайтесь – и тогда новых мутаций вируса не будет, и мы снова заживем как прежде!»

Сторонники массовой вакцинации «против ковида» повторяют это, как мантру – это их способ давления на «отказников». Хотя, если задуматься хоть на минуту – нелепость такого утверждения просто бросается в глаза. Обычный здравый смысл подсказывает, что, по идее, должно быть ровно наоборот: именно вакцинация ДОЛЖНА способствовать появлению новых штаммов в первую очередь.

Тут простое рассуждение: множество невакцинированных особей – оно, по своим свойствам, одинаковое – то есть не имеющее заранее полученного оружия (иммунитета) против злого вируса. Соответственно, вирус на это ОДИНАКОВОЕ по своей сути стадо воздействует также одинаковым образом; зачем ему мутировать?

Другое дело – вакцинированные. Это уже модифицированные организмы: они как бы уже «вооружены» – предуготовлены к отражению атаки. Приходит тот же вирус – и (как нам рассказывают врачи) «встречает отпор». Ему ТРУДНЕЕ проникать в модифицированный организм, а уже проникнув – труднее там размножаться. Ведь для этого люди и вакцинируются, не так ли? Но – очень важный момент: труднее – но не невозможно. Мы все знаем, что ни одна из выпущенных за последний год вакцин не препятствует заражению коронавирусом: они (как нас уверяют) лишь препятствуют вирусу «развернуться в полную мощь», делают так, чтобы его воздействие было минимальным (то есть – чтобы болезнь протекала легко).

На языке ветеринаров вакцины, которые не блокируют распространение возбудителя вовсе, а лишь ослабляют его действие на стадо и отдельных особей, всегда назывались «слабыми».

Так вот теперь вопрос: в каком случае для вируса мутации более оправданы эволюционно – при столкновении с вакцинированным или невакцинированным организмом? В каком случае вирусу более важно ИЗМЕНИТЬСЯ? Очевидно, что в случае столкновения с вакцинированным. Если раньше вы дрались на кулаках, и все с вами дерутся на кулаках – вы и продолжаете драться на кулаках; а если появились такие, кто дерется дубинкой – вам, волей-неволей, придется и себя менять: или искать такую же дубинку, или копье, или надевать доспехи – в общем, «мутировать», чтобы легче было терпеть или отбивать удары дубинки.

А вы думаете, чем было – в прежней науке вирусологии – продиктовано требование ни в коем случае не проводить массовую вакцинацию в разгар эпидемии? Оно опиралось именно на это рассуждение, подкрепленное к тому же практикой: вакцинировать в разгар эпидемии – это как раз означает практически ВЫНУЖДАТЬ вирус ускоренно мутировать!

А теперь давайте предположим, что нам сегодня-завтра раскроют тщательно пока скрываемую статистику по заболеваемости и смертности от ковида в РФ, с разбивкой по «вакцинированным» и «невакцинированным» – и из нее будет ясно следовать, что болеют, лежат на ИВЛ и умирают в значительно большей пропорции именно невакцинированные? Раскроют, чтобы торжествующе проорать – вот видите! Вакцины в самом деле защищают, а невакцинированные дохнут как мухи!!

Что это будет означать НА САМОМ ДЕЛЕ? Вы сами сможете сделать вывод, еще раз перечитав вышеприведенное рассуждение про «вакцинацию в разгар эпидемии».

Собственно, это будет означать, что ранее известный только на примере ветеринарии «феномен болезни Марека» теперь уже вовсю действует здесь, среди людей. В России. Я о феномене «болезни Марека» уже писал, 30 тысяч уникальных прочтений (для моего ЖЖ – много).

О чем речь? Вы уже, видимо, поняли. Вернемся к метафоре, которую я уже приводил: вот наш вирус, который раньше «на кулаках» сражался с обычными невакцинированными организмами – но появление большого числа организмов «с дубинками» (привитых) вынудило его и самого обзавестись чем-то потяжелее кулаков – тоже дубинкой, копьем или доспехами. Положим, новое «вооружение» вируса позволило ему по-прежнему на равных биться с усиленным иммунитетом «привитых»: как видим, ему все ж удается прорваться в их организмы, но в существенно ослабленном виде, и большого вреда он им (допустим!) не наносит.

Но спросим себя: а что ж тогда, если этот новый «вооруженный» вирус встречается с по-прежнему невооруженными, то есть – невакцинированными? То есть те к нему по старинке – на кулаках, а мутировавший вирус – уже или с копьем, или с дубинкой! Каков исход противостояния? Очевиден: вирус, «натренированный» в схватках с организмами привитых, иммунитет непривитого разнесет просто в хлам! То есть – прежде не очень-то летальный вирус организмы «непривитых» станет уже просто уничтожать «на раз».

И это не фантазия – это и есть в чистом виде «феномен болезни Марека». Только он был раньше зафиксирован и подробно описан на примере ферм, которые разводят кур. Приведу цитату из того своего старого поста:

«…в 2015-м году кому-то пришло в голову исследовать, а как изменились штаммы этого вируса с тех пор. Исследовали, и немного охренели – то, что раньше было в общем-то неопасным заболеванием с низкой смертностью, сейчас невакцинированных цыплят просто косит – вирус расколошмачивает все от нервной системы до лимфоузлов, смертность от 60% до 100% у особо удачных штаммов.

И разобрались, почему так вышло – слабая вакцина просто “отключила” у вируса естественный отбор. В нормальных условия самые лютые высоколетальные штаммы выпиливали своего носителя быстрее, чем тот успевал их распространить, и соответственно, умирали вместе с ним. В условиях массовой вакцинации слабой вакциной не умирал никто, и лютые штаммы распространялись наравне с прочими. На животноводство в целом это повлияло чуть менее чем никак – просто вакцинация от марека стала обязательной…»

https://sapojnik.livejournal.com/3562905.html

В июле я писал об этом как о некоей гипотетической возможности, «что было бы, если бы…» Но вот прошло 3 месяца – и у нас НАЛИЦО резкий рост смертности на фоне столь же резкого (во многом насильственного) роста вакцинации. И если сейчас еще окажется, что резкий рост базируется на смертности именно среди непривитых…

Что это будет, если не подтверждение «феномена болезни Марека»?? Что?!

И дальше мне остаётся только повторить вывод из того же июльского поста – который тогда еще звучал просто как «игра ума»:

«…ситуация обернется зеркально по отношению к сегодняшней: появление вакцинированных рядом с невакцинированными будет реально СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО для последних; они действительно, без шуток будут способны убивать невакцинированных (нас) одним своим дыханием. Смертность от 60 до 100% – каково?!

Но и у самих вакцинированных жизнь будет не сахар, это понятно: чуть пропустил время ревакцинации – та же участь: смертельные для “диких” штаммы убьют и их тоже. Все вакцинированные будут в буквальном смысле “подсажены на иглу” навсегда: не получил укол – с гарантией умрешь. И все потому, что “слабые вакцины”, как с теми курами, постепенно ВОСПИТАЮТ по популяции самые смертельные и опасные штаммы вируса, НЕ ДАДУТ им погибнуть, как это происходит с ними при обычных обстоятельствах. Только популяция будет уже не куриная, а человеческая.

То есть выбор-то у нас реально невелик: или не вакцинироваться – и ждать, пока общее привитое стадо “вырастит” в своих организмах, как в автоклавах, смертельную породу вирусов, которая нас с гарантией убьет. Или вакцинироваться – и поставить всю свою дальнейшую жизнь в зависимость от произвола государств и корпораций, производящих каждые полгода новые ре-вакцины. С тем же исходом: не укололся – смерть.

И биологически все это будет обосновано лучше некуда: мы ведь влезаем, не подумав, в механизм естественного отбора со своими “слабыми вакцинами”, наскоро забацанными на коленке. Решили “подкрутить” природный механизм, “чтоб лучше работал”? Он начнет работать по-другому, не извольте беспокоиться.

И самое страшное, что открутить назад уже не получится. И теперь еще давайте добавим в это блюдо еще одно последнее соображение: допустим, что вакцинки все-таки что-то портят в долгосрочной перспективе – например, сокращают продолжительность жизни лет так до 50. Представляете, какой интересный будет выбор: или коли вакцину – умрешь в 50 от вакцины. Или не коли – умрешь уже в ближайшие месяцы от модифицированного ковида».