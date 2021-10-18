Мнение: Зеленский больше не интересен

Зеленский больше не интересен

Если некоторые наивно и ожидали, что после визита Нуланд в Москву для переговоров по широкому спектру вопросов американо-российских отношений начнутся какие-то реальные подвижки, то за последние дни события наглядно показали, насколько ожидания стабилизации ситуации далеки от реальности. После похищения украинскими спецслужбами офицера СЦКК Андрея Косяка и последовавших за ним митингов протеста против импотенции ОБСЕ приостановлена работа миссии ОБСЕ на Донбассе. Россия закрывает свое официальное представительство в Брюсселе при НАТО, а также требует НАТО закрыть свое представительство в Москве в ближайшие недели. Договориться об урегулировании ситуации с представительствами США и России также не удалось, что ограничивает возможности для обычной дипломатической работы.

Кремль по итогам всего этого ясно заявил, что не видит смысла в каких-либо переговорах с Зеленским, для которых отсутствуют какие-либо фактические условия. Свои обязательства Украина системно не выполняет, выполнять Минские соглашения не собирается, как и свои же обязательства в Нормандском формате. Следовательно, говорить с Зеленским не о чем, и, как уже отмечалось ранее, встреча с Путиным у Зеленского может в принципе не состояться, хотя Зеленский ее настойчиво добивался, делая различные предложения об организации прямых переговоров. Но как показывает практика, Москва не намерена тратить время на американскую марионетку, что и заставляет Зеленского суетиться, чтобы показать, что он хоть что-то из себя представляет, помимо тех ниточек, за которые дергают США.

На этом фоне на Украине активизировалась болтовня про необходимость военного сценария на Донбассе, которая органично дополнила продолжающиеся обстрелы. Отчасти это призвано привлечь внимание к Украине, отчасти – отвлечь от продолжающегося офшорного скандала вокруг Зеленского и его окружения, который используют Порошенко и другие персонажи, стремящиеся убедить внешний контур управления, что в Киеве необходимо провести досрочную ротацию марионеток.

Развивающийся офшорный скандал и сопровождающие его публикации в западных СМИ, которые прямо бьют по Коломойскому, Зеленскому и их окружению, развивают этот скандал прежде всего из-за рубежа, что отражает наличие настроений, связанных со сменой Зеленского во внешнем контуре управления. Что Зеленский может предложить своим хозяевам, кроме курса на эскалацию с Россией, русофобской риторики и различных провокаций, призванных привлечь к Украине внимание? Ничего такого, чего не мог бы предложить тот же Порошенко или любая другая одобренная в Вашингтоне марионетка.

И в этом проблема для Зеленского – РФ просто не хочет с ним общаться, а в США его все активнее представляют, как офшорного коррупционера, который к тому же якшался с Трампом и Джулиани. Длительные лоббистские усилия по изменению этого имиджа не помогли, как и недолгая встреча с Байденом. Глобалистские структуры и люди Сороса, которые столь тесно связаны с верхушкой Демократической партии, последовательно дискредитируют Зеленского в западных медиа, где конструируемый образ «молодого популиста» превращается в образ «такой же, как все, офшорный коррупционер».

Разумеется, администрация Байдена всячески показывает, что не видит смысла в том, чтобы оказывать Зеленскому такую поддержку, которая помогла бы исправить этот имидж. Соответственно, чем дальше, тем явственнее вырисовываются два сценария – либо досрочная смена Зеленского на устраивающего США кандидата (например, отошедшего недавно от Зеленского Разумкова), или же прямая поддержка альтернативного Зеленскому кандидата на следующих президентских выборах.

Как это работает, на своей шкуре мог убедиться Порошенко, который не угадал со ставкой на американских выборах 2016-го года и в 2019-м году не получил поддержки со стороны администрации Трампа. Зеленский также не угадал, не отказав сразу Трампу и Джулиани, когда они требовали начать расследование против Хантера Байдена и «Бурисмы», и ему это продолжают припоминать, вытаскивая на свет детали его переговоров с Трампом, дело «Вагнергейта», а теперь и офшорное грязное белье, которое не могло быть слито без одобрения американских спецслужб, контролирующих финансовую разведку и соответствующие утечки в контролируемые НКО и журналистские сливные бочки на окладе у Сороса.

При этом на запасном пути стоит компромат по делу о «Вагнергейте», который при необходимости может быть активирован, что обуславливает визиты Зеленского в Ми-6 и всяческие демонстративные знаки внимания к Британии, дабы злосчастный фильм, снятый «Беллингкет» и способный дать новые козыри для желающих поменять Зеленского, так и не вышел. Естественно, что, вися на таких крюках компромата, Зеленский будет вынужден соглашаться практически на все, что ему навязывают по линии США, Британии, НАТО или МВФ. Отсюда и простой вывод, что о чем бы с Зеленским ни договорились (даже если бы это было в теории возможно), все это может быть обнулено по щелчку.

Какой-либо новый газовый контракт с самой Украиной тоже никто заключать не собирается. Фактически, транзит гарантирует лишь сделка Германии с Россией. Соответственно, если Запад и будет обсуждать пролонгацию транзита через Украину с Россией, то будет это делать без Украины, в рамках других сделок, как связанных, так и не связанных с Украиной, где та является разменной монетой в других, более значимых вопросах, вроде отношений с Китаем или энергоснабжением Европейского Союза, который нынче озабочен не тем, кто будет осуществлять амортизацию украинской ГТС после 2024-го года, а тем, как бы сбить текущую цену на газ в Европе и договориться с Россией об увеличении поставок газа и угля уже этой зимой.

Разумеется, все ждут формирования нового правительства Германии и обновленной позиции коалиционного правительства по энергетическим отношениям с Россией, но даже сейчас по заявлениям потенциальных участников коалиции хорошо видно, что их заботят прежде всего интересы Германии и ЕС, а Украины – в самую последнюю очередь. И если в прошлый раз продление транзита через Украину Россия обменяла на согласие немцев не прогибаться перед США и достроить «Северный Поток – 2», то вот на что менять пролонгацию транзита после 2024-го года – вопрос вопросов.

Поэтому Зеленский и «Нафтогаз» продолжают ныть, что Запад занял оппортунистическую позицию по поставкам российского газа в Европу и не поддержал должным образом Украину точно так же, как не поддержал в вопросе с венгерскими фрондерами, которые напрямую сговорились с Россией о поставках газа в обход Украины. Можно сколько угодно пугать Венгрию репрессиями против венгерского меньшинства на Западной Украине, но позицию Венгрии это, конечно, не изменит, а она в числе прочего заключается в блокировании попыток принять Украину в НАТО. И при Орбане, который никуда уходить не собирается, это вряд ли изменится.

В итоге, уже в 2022-2023 годах перед Украиной встанет вопрос необходимости переговоров с Россией о транзите после 2024-го года. А как это делать, если с Зеленским просто отказываются разговаривать, а ЕС и США откровенно пренебрегают украинской ГТС? И так как нормальных средств по привлечению внимания к Украине и себе лично у Зеленского нет, то новые провокации, в том числе и кровавые, становятся неизбежны.

Принцип простой – создать проблему, а потом предложить обсудить ее решение. Порошенко работал по той же схеме, но с каждым годом эта схема работает все хуже и хуже. Но особого выбора у Зеленского уже нет – если бы США и РФ договорились о стабилизации и разрядке, то возможности для переговоров, возможно, и появились бы, но так как барабаны Холодной войны в американо-российских отношениях не умолкают, то украинский обоз покорно следует в очень узком фарватере вашингтонского курса, где любой шаг в сторону расценивается как «измена демократии» и «предательство демократической партии».

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/ukraina/zelenskiy-bolshe-ne-interesen/ – цинк

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