Мнение: Овсянка, сэр

Росстат зафиксировал рекордное подорожание овсяных хлопьев в рознице. В августе 2021 года, по подсчетам ведомства, средние розничные цены на геркулес (речь идет не о торговой марке, а о типе продукции — очищенных и обработанных зернах овса) составили 80,5 руб. за 1 кг. В сентябре цены вновь выросли: овсяные хлопья подорожали до 80,9 руб. за 1 кг.

Рост цен на продовольствие – один из испытанных методов управления. Голод и страх – что может быть лучше, если вам нужно держать людей в повиновении? В этом смысле прошлогоднее предупреждение ооновского чиновника, отвечающего за продовольствие в глобальном масштабе, о том, что миру грозит голод, является вполне логичным дополнением к эпидемии информационного террора на страхе и ужасе, эксплуатирующем тему коронавируса.

Голод при этом выглядит довольно специфически – в реальности дефицита продовольствия нет. Но рост цен на него приводит к уменьшению возможностей для людей к его покупке. Что, собственно, и есть голод – какая разница, ломятся ли магазины и склады, если ты все равно не можешь себе позволить?

Для России эта ситуация тоже актуальна. Особенно на фоне стремительно нищающего населения. В этом смысле рост цены на самые простые продукты приведет либо к уменьшению потребления, либо (что скорее всего) – к переходу на откровенные суррогаты и фальсификаты. Кстати, серия отравлений метанолом, которая пошла в России – это из той же серии. Люди выпивают, но они не вытягивают цен в магазинах. Поэтому переключаются на сомнительные жидкости с большими рисками "повезет-не повезет". Совет "надо меньше пить" не закрывает главную проблему – обнищание.

Путин, кстати, на днях выразил заботу о народе и сообщил, что бедность – главный враг. На чем, собственно, борьба с бедностью и закончилась – до следующего сообщения. В реальности Путин и его клика – главные выгодополучатели в этой ситуации, так как управлять голодными, обездоленными и запуганными гораздо проще, чем сытыми, обеспеченными и свободными.

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