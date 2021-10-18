Умер разработчик использовавшихся в Карабахе турецких беспилотников

В Турции на 72-м году жизни скончался родственник главы государства Реджепа Эрдогана и председатель правления компании Baykar Оздемир Байрактар, сообщило агентство Anadolu.

Компания Baykar разрабатывает и производит беспилотные летательные аппараты. БПЛ Bayraktar TB2 Анкара поставляла Азербайджану, они активно использовались во время конфликта в Нагорном Карабахе, передает ФАН.

Причиной смерти Байрактара, по некоторым данным, стало онкологическое заболевание.

Сын Байрактара Сельджук занимает пост технического директора компании. Он женат на одной из дочерей Эрдогана.