 

Умер разработчик использовавшихся в Карабахе турецких беспилотников

18.10.2021, 19:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Турции на 72-м году жизни скончался родственник главы государства Реджепа Эрдогана и председатель правления компании Baykar Оздемир Байрактар, сообщило агентство Anadolu.

Компания Baykar разрабатывает и производит беспилотные летательные аппараты. БПЛ Bayraktar TB2 Анкара поставляла Азербайджану, они активно использовались во время конфликта в Нагорном Карабахе, передает ФАН.

Причиной смерти Байрактара, по некоторым данным, стало онкологическое заболевание.

Сын Байрактара Сельджук занимает пост технического директора компании. Он женат на одной из дочерей Эрдогана.



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