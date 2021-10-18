 

Путин: российские киберспортсмены на ЧМ по Dota 2 проявили лидерские качества и сплоченность

18.10.2021, 19:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин поздравил участников российской команды Team Spirit с победой на чемпионате мира по игре Dota 2 – The International.

«На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины», – телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что российская команда впервые в истории выиграла эти состязания.

Напомним впервые российская команда Team Spirit победила в финале десятого международного состязания по игре Dota 2 на турнире The International 10 с призом 18,2 млн долларов.



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