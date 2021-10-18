 

Крестовый поход: политолог Захаров рассказал, как Запад наживается на Судане

18.10.2021, 19:02, Разное
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США и страны Запада намеренно дестабилизируют Судан, разграбляя его богатства. Об этом заявил политолог, руководитель АНО «Евразийский Институт Молодежных инициатив» Дмитрий Захаров.
В беседе с ФАН эксперт прокомментировал заявление главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который выступил против любого внешнего вмешательства во внутриполитическую жизнь Судана. По словам министра, Запад попытался принудить африканскую страну к демократии в собственном понимании, что отрицательно сказалось на жизни рядовых граждан республики.

«Навязывались шоковые реформы для того, чтобы по западным лекалам наладить экономическую жизнь, но, к сожалению, реакция на это была обратно ожидавшейся: резко ухудшилось социально-экономическое положение населения, безработица, коррупция расцвели пышным цветом. И как результат традиционная структура суданского общества находится сейчас под очень серьезным напряжением», — добавил он.

Лавров подчеркнул, что РФ выступает за то, чтобы суданцы самостоятельно определяли свою судьбу. С этим мнением полностью согласен политолог Дмитрий Захаров.

«Сергей Лавров, по моему мнению, абсолютно прав. Давайте вспомним, к чему привело вмешательство Запада в начале 90-х в Сербию. Итог был плачевный. Страну раскололи. Вмешательство в Ирак и Ливию также раскололо общество в тех государствах. Пытались уничтожить Сирию руками террористов», — сказал он.

Действия США в Африке Захаров называет «крестовым походом». По мнению аналитика, главная цель Вашингтона и его союзников — завладеть чужими богатствами и фактически разграбить страны континента.

«На примере Судана мы еще раз убедились, что Запад не отказался от колониальной политики. Он просто трансформировал ее в новый вид экспансии», — резюмировал специалист.



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