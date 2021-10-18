 

Православный священник заявил, что Собчак необходимо отмаливать

18.10.2021, 19:02, Разное
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Православный священник после истории с ДТП, в которое попала Ксения Собчак, заявил, что ведущую необходимо отмаливать. Протоиерей Николай пояснил журналистам, что церковь не может желать человеку зла.
После аварии с участием Ксении Собчак, где погибла 35-летняя женщина, многие медиумы начали «предсказывать» судьбу журналистки. Один из экстрасенсов заявил, что теледиву «прокляли духовники» после того, как она по работе посетила Среднеуральский женский монастырь. По словам медиума, на фон злости служителей церкви у Собчак и в дальнейшем будут трагедии в жизни.

Священнослужитель Николай опроверг подобные догадки. По его словам, православная церковь не может желать человеку зла. О душе Собчак может молиться только ее духовник, но он усомнился, что таковой у теледивы имеется.

Протоиерей слышал, что Ксения Собчак может удивлять людей и буквально «играть» с темными силами. Однако это очень негативно сказывается на ее душе. По словам настоятеля, нельзя устраивать «бесовы» пляски рядом с храмом, где молятся люди. Такие действия приравниваются к греху, а его необходимо отмаливать.

Напомним, что Собчак попала в смертельное ДТП в Сочи. Водитель автомобиля, где она находилась на пассажирском кресле, нарушил ПДД и выскочил на полосу встречного движения. В результате столкновения на месте аварии скончалась 35-летяя женщина, также пострадали люди. Сама Собчак получила закрытую ЧМТ и ушибы.

Источник: yandex.ru



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