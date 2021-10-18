 

Добавление витамина D в хлеб может значительно улучшить здоровье

18.10.2021, 19:02, Разное
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Ученые назвали пользу добавления витамина D в хлеб. По их словам, такая комбинация позволить существенно улучшить здоровья.
По всему миру продолжают проводиться эксперименты, направленные на изучение пользы витамина D на здоровье. Этот элемент просто необходимо для мышц, зубов, костей, поскольку помогает усваивать кальций. Витамин все чаще можно видеть в качестве добавки к определенным продуктам питания. С недавних пор исследователи начали продвигать идею того, что нужно обогатить хлеб данным элементом.

Авторами новой научной работы стали специалисты из США. Результаты проведенного исследования показали, что хлеб с витамином D приводит к увеличению концентрации элемента в крови. Кроме этого, потребление такого продукта снижает паратиреоидный гормон. Если последний находится на высоком уровня, повышаются показатели кальция в крови. Переизбыток элемента, в свою очередь, приводит к снижению плотности костей и образованию камней в почках.

Медики напомнили, что о недостатке витамина D может говорить сухость в глазах. Это происходит, поскольку снижается выработка слезной жидкости.

Источник: www.agroxxi.ru



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