Джинсы – это маст-хэв: какие модели выбрать на осень-зиму, чтобы не отстать от трендов

Какой элемент женского гардероба завоевал право именоваться маст-хэв этого сезона? Как вы могли догадаться, речь идет о джинсах. Денимная мода этой осени вновь подтвердила свою демократичность. Вне зависимости от того, нравится ли вам классика, кэжуал, спорт-шик или ретро, вы найдете для себя интересные новинки. Поговорим о наиболее модных фасонах джинсов на ближайшие шесть месяцев.

Сырой деним

Темно-синие джинсы шьются из так называемого сырого, или необработанного денима. Эта ткань не имеет вкраплений белых волокон и лет 10 назад сгодилась бы на пошив изделий для работы в саду. Но в наши дни все изменилось. Необработанный деним находится на пике популярности.

Если вы еще не определились со своими предпочтениями, советуем вам обратить пристальное внимание на темно-синие модели. Хотя бы потому, что носить такие джинсы можно с чем угодно. Да и фасон найти, подходящий для вашего типа фигуры, не составит труда. Хотите выбрать изделие, которое прослужит вам несколько сезонов? Тогда выбирайте прямой крой.

Джинсы с низкой посадкой

Высокая посадка на талии начинает сдавать свои позиции. Сейчас стилисты рекомендуют выбирать штаны со средней или низкой посадкой. Если в вашем гардеробе завалялась вещица времен начала нулевых – смело доставайте ее из закромов. Прогнозируется, что джинсы с заниженной талией к весне еще больше упрочат позиции на вершине трендов.

Правда, современные модели ушли от чрезмерного облегания по фигуре в сторону большей расслабленности. Приобретите бойфренды или трубы с низкой посадкой и носите их с укороченным топом оверсайз.

Мешковатые джинсы

Этот тренд достаточно прогнозируем. Мы носили мешковаты джинсы на протяжении нескольких последних сезонов и полюбили их за непринужденность и комфорт. Осенние образы с мешковатым низом смотрятся брутально и современно. Правда, носить такие джинсы с просторной курткой без пояса стилисты не рекомендуют.

Укороченные джинсы

Несмотря на то что за окном становится все холоднее, укороченные модели джинсов не теряют своей актуальности. А все потому, что носить такие изделия можно с высокими носками и лоферами, ботильонами или ботинками в стиле милитари. Ваши ноги будут надежно защищены, а стильные детали обуви будут продемонстрированы во всей красе.

Рваные джинсы

Еще один не совсем логичный тренд на холодный сезон имеет право на существование. Хотя бы потому, что в наши дни прорези на коленях или по бокам на бедрах делают достаточно аккуратными. Хорошо смотрятся эти дерзкие детали на джинсах прямого кроя или на расклешенных от бедра трубах. Такие модели также уносят нас во времена ранних нулевых.