 

Мнение: Видео похищения Андрея Косяка

18.10.2021, 18:36, Разное
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Видео похищения офицера СЦКК Андрея Косяка.

Все рассказы украинских журналистов и блогеров о том, как наблюдателя СЦКК в ЛНР Андрея Косяка якобы задержали простые военнослужащие ВСУ в тот момент, когда он якобы вел разведку украинских позиций не просто выглядят нелепо, а опровергаются самими же журналистами.
Вот например Андрей Цаплиенко выложил видео с задержания Косяка, и тем самым моментально опроверг все, что ранее говорилось. Как правильно отметили уже очень многие – Цаплиенко выложил видео, на котором украинские военнослужащие досматривают захваченного наблюдателя СЦКК ЛНР. Хотел доказать, что у наблюдателя было оружие и вообще оправдать происходящее, видео у него, конечно, оказалось случайно. Так вот на видео хорошо видно, что офицера СЦКК берет не просто находившаяся недалеко пехота, или армейская разведка. Это Альфа СБУ, там и титановый штурмовой шлем, и М-ки, и снаряжение – все их. Стоит ли говорить, что спецназ СБУ просто так, на регулярной основе, по зоне разведения сил и средств не разгуливает и службу в окопах не несёт. По сути это видео говорит о том, что похищение планировалось заранее и ни о какой случайности речи идти не может. Более того, такие действия СБУ и упорное нежелание Зеленского даже говорить о том, как его силовики нарушают все соглашения, только подтверждает факт того, что Киев стремительно отходит от мирной риторики и хочет полностью отказаться от Минских соглашений.

https://vk.com/wall-68767780_10035

Конечно же это планировалось заранее и было санкционировано как минимум на уровне руководства группировки ВСУ на Донбассе, если не на уровне окружения Зеленского.

Результатом этого стала приостановка https://www.vesti.ru/article/2627511 миссии ОБСЕ на Донбассе после начавшихся в Донецке митингов с требованием к ОБСЕ обеспечить освобождение сотрудника СЦКК.
ОБСЕ в очередной раз продемонстрировала свою полную импотенцию и бессмысленность. В руководстве миссии ОБСЕ на Донбассе пообещали "изучить все обстоятельства"
Тем не менее, вопрос похищения российского гражданина требует каких-то более существенных действий, нежели стандартные жалобы в спортлото.
Стоит систематически напоминать, что похищенный гражданин России до сих пор удерживается на Украине.

Источник: Colonel Cassad



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