Мнение: Закрытие представительства

Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО. Об этом сообщил министр Лавров.

Дело, конечно, житейское. Вот только не получилось бы, как в 15 году в Сирии. Аналогия, кстати, очень даже уместная. В 2012 году Путин ликвидировал Аппарат главного военного советника в Сирии. Эта структура была ключевой базой всей советской, а затем и российской военной разведки на Ближнем Востоке и Северной Африке. Туда стекалась, анализировалась, обрабатывалась колоссальная информация огромного региона. Во многом уничтожение Аппарата главного военного советника в Сирии нанесло ущерб военной разведке России, сопоставимый с ликвидацией российского центра в Лурдесе, Куба. Это, кстати, тем, кто по какой-то неизвестной науке причине полагает Путина всего из себя государственником. Человек, который нанес собственной армии два тяжелейших поражения в мирное время – да, точно государственник. Вне всякого сомнения. Вопрос – чьего государства. Варианта всего два: либо президентом у нас какой-нибудь Штирлиц вражеский, ну, либо человек с мозгом, как у страуса. Других объяснений не получается.

В итоге в 15 году тот же Путин начал интервенцию в Сирии без разведки. Разведданные в основном предоставляли иранские СС – КСИР. Понятно, в своих интересах. Примечательный случай такого "боевого содружества": российская авиация в декабре 15 года уничтожила лидера Исламского фронта (и заодно крупнейшей группировки этого фронта "Джейш аль-Ислам") Захрана Аллюша, который начал проявлять интерес к переговорам с Асадом и был готов на определенных условиях выйти из гражданской войны в обмен на политические договоренности. Захран Аллюш руководил крупнейшей на тот момент оппозиционной вооруженной группировкой численностью свыше 50 тысяч человек, контролировал восточную часть Дамаска и крупные территории на севере Сирии. Однако иранская разведка предоставила российским "коллегам" ложную информацию о намерениях Аллюша и выдала целеуказание для российской авиации. Аллюш был убит. Война разгорелась с новой силой. Таких ситуаций в Сирии была бездна, но что можно поделать, если твой главнокомандующий уничтожил твою разведку?

Доходило до смешного. Российский генерал Конашенков на брифинге возил указкой по карте, на которой город Идлиб был обозначен восточнее Алеппо. По сути, города просто перепутали. Девочка-дизайнер, разрисовывающая карту – ладно. Но ляп не заметили и все остальные, включая и генералов. А как можно было заметить, если специалистов по региону в составе интервентов было раз-два и обчелся? Про ИГИЛ, с которым героически воевали там, где его отродясь не было, и упоминать нелепо. Для российских генералов ИГИЛ был везде. Они вообще понятия не имели, с кем воюют, во всяком случае первый год-полтора.

Пальмиру российские военные бросили примерно по схожей причине – им просто никто не объяснил, что организация обороны небольшого перекрестка в пустыне (по сути оазиса) проводится далеко на подступах к нему. В итоге боевики ИГИЛ сбили несколько блок-постов на севере и востоке города, а основные силы узнали о потере города только когда из него начали буквально драпать штабные. Ну а как иначе, если специалистов по региону нет, а опыт пришлось нарабатывать непосредственно на месте?

Так что ликвидация аппарата представителя при НАТО – дело привычное уже. Не в первый раз. И правда, зачем оно нам? У нас есть мультфильмы про ракеты, враг посмотрит их и убоится.

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