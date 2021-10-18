“Подавить свои чувства”: Вскрылась подноготная затравленной после потери ребенка Савичевой

Недавно из одного интервью стало известно, что у Юлии Савичевой несколько лет назад случился выкидыш. Об этом певица рассказала сама. Артистка долго переживала трагедию, она несколько лет не могла об этом говорить. Поделиться грустной новостью исполнительница “Высоко” и “Прости за любовь” решилась только сейчас.

“Да, на ранних сроках беременности Савичева потеряла малыша. И перенесла удар, тяжелую для нее ношу. Беременность стала трагичным испытанием в жизни артистки, так как закончилась выкидышем. Но она не старается вспоминать о пережитом горе. Сейчас она воспитывает дочку и наслаждается материнской любовью”, – дала комментарий корреспонденту “Дни.ру” Яна Ангелова.

Для психолога, также как и для самой звезды, хейт, с которым она столкнулась, стал абсолютной неожиданностью. Многие стали писать негативные комментарии в сторону Савичевой и ее семьи после того, как посмотрели ее интервью.

“Совершено внезапно для нее столкнулась с травлей со стороны общества. Ее обвинили в безосновательном страдании на публику”, – рассказал эксперт.

Ангелова объяснила, что выкидыш – тяжелейшее испытание для женщины. Не каждый может быстро прийти в себя после такого потрясения.

“Важно помнить, что переживание утраты — это процесс, требующий времени. Некоторые люди могут подавить свои чувства и сразу двигаться дальше, другим нужны недели или месяцы, чтобы вернуться к прежней жизни”, – подытожила она.