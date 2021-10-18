 

“Подавить свои чувства”: Вскрылась подноготная затравленной после потери ребенка Савичевой

18.10.2021, 18:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Недавно из одного интервью стало известно, что у Юлии Савичевой несколько лет назад случился выкидыш. Об этом певица рассказала сама. Артистка долго переживала трагедию, она несколько лет не могла об этом говорить. Поделиться грустной новостью исполнительница “Высоко” и “Прости за любовь” решилась только сейчас.

“Да, на ранних сроках беременности Савичева потеряла малыша. И перенесла удар, тяжелую для нее ношу. Беременность стала трагичным испытанием в жизни артистки, так как закончилась выкидышем. Но она не старается вспоминать о пережитом горе. Сейчас она воспитывает дочку и наслаждается материнской любовью”, – дала комментарий корреспонденту “Дни.ру” Яна Ангелова.

Для психолога, также как и для самой звезды, хейт, с которым она столкнулась, стал абсолютной неожиданностью. Многие стали писать негативные комментарии в сторону Савичевой и ее семьи после того, как посмотрели ее интервью.

“Совершено внезапно для нее столкнулась с травлей со стороны общества. Ее обвинили в безосновательном страдании на публику”, – рассказал эксперт.

Ангелова объяснила, что выкидыш – тяжелейшее испытание для женщины. Не каждый может быстро прийти в себя после такого потрясения.

“Важно помнить, что переживание утраты — это процесс, требующий времени. Некоторые люди могут подавить свои чувства и сразу двигаться дальше, другим нужны недели или месяцы, чтобы вернуться к прежней жизни”, – подытожила она.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.09 / Возвращаемся к хобби: как пережить Марс в Весах (до 30 октября)

20.08 / Полина Гагарина о новом этапе жизни: “Я чувствую себя свободной”

29.04 / Под другим углом: самые забавные моменты свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма

01.01 / Пандемия, выборы, политические интриги… Что еще ждать от 2021 года?

06.10 / Володин и Медведчук обсудили межпарламентское сотрудничество России и Украины

27.07 / Фармаколог назвал опасные побочные эффекты у препаратов от коронавируса

02.11 / Мнение: По ситуации в горах Карабаха

04.11 / Диетолог Кораблева объяснила, почему можно есть на ночь

30.07 / Новости из Китая

03.09 / Мнение: Proгимназия Carden

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика