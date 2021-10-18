 

Гурцкая назвала «жутким» объявление в соцсети о поиске матерью родителей для своего ребенка

18.10.2021, 18:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазин«У меня создалось впечатление, что это какой-то эпатаж, провокация, цель которой вызвать волну негодования и возмущения», – сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Диана Гурцкая, комментируя объявление о поиске родителей для новорожденного в социальной сети, размещенное его матерью.

Женщина из Санкт-Петербурга родила мальчика, однако из-за того, что она одинока и имеет, по ее словам, некоторые проблемы со здоровьем, воспитывать малыша не может. В связи с этим она приняла решение найти сыну новых родителей, разместив объявление в своих социальных сетях. Там мама описала здоровье ребенка, детали его рождения, а также «родословную» – информацию о себе и отце, прикрепив фотографии и видео новорожденного.

«Объявление это звучит жутко. Особенно термин «родословная», как будто речь идет не о человеке. У меня создалось впечатление, что это какой-то эпатаж, провокация, цель которой вызвать волну негодования и возмущения. Но если это правда, то очень горько, что мама из-за сложностей и проблем вынуждена искать вариант устройства ребенка», – говорит Гурцкая.

Она призвала органы опеки и попечительства обратить внимание на данную публикацию и женщину, которая ее написала. «В эту ситуацию должны вмешаться органы опеки и попечительства, их задача помогать родителям в сложной ситуации. Ведь никакой приемный родитель не может заменить мамы», – заключила собеседник.

В сентябре пользователи Сети раскритиковали нововведение в акушерско-гинекологическом отделении Нововолынской горбольницы на Украине, где новорожденным начали выдавать бирки, стилизованные под этикетку для одежды.



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