 

Мишустин: Объем экономики РФ превысил докризисный уровень

18.10.2021, 18:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОбъем российской экономики превысил докризисный уровень, за восемь месяцев объем ВВП вырос на 4,7%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в России.

«По оценке министерства экономического развития, за восемь месяцев этого года валовый внутренний продукт вырос на 4,7%. Экономика не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его. Уверенными темпами растут инвестиции в строительство жилья, грузооборот транспорта, розничная торговля», – приводит его слова ТАСС. Также он подчеркнул, что безработица быстро снижается.

По словам премьер-министра, прямые иностранные инвестиции в РФ за первое полугодие составили около 11 млрд долларов.

«Идет восстановление деловой активности и ключевым драйвером стал инвестиционный спрос. Увеличились вложения в основной капитал, а по итогам первого полугодия прямые иностранные инвестиции составили около 11 млрд долларов», – рассказал Мишустин.

Он отметил, что во внешней торговле отмечается позитивная динамика, «в январе – августе товарооборот вырос почти на 40%, причем в большей степени за счет расширения экспорта».

Ранее сообщалось, что РФ в январе – августе 2021 года увеличила экспорт нефти в стоимостном выражении на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 67,4 млрд долларов.



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