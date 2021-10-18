Мнение: ЕС против русской фанеры, финны против российского бизнеса и преимущество российского рынка

1. Еврокомиссия собирается вводить карательные пошлины на российскую фанеру. Проблема европейцев в том, что они импортируют так много фанеры в России, что Россия заняла уже более половины этого важного рынка. Теперь наши западные друзья облыжно обвиняют российских производителей в демпинге:

https://www.rbc.ru/business/16/10/2021/6168349e9a79470f9e0c189e

После введения пошлин российские производители оставят отпускные цены прежними, фанера просто подорожает. Конкурировать с русскими заводами европейские производители по-прежнему не смогут — у них дорогое сырьё, дорогая электроэнергия и так далее. Следовательно, европейцы просто будут покупать фанеру дороже, безо всякой выгоды для себя.

В любом случае, рынок фанеры глобален. Даже если европейцам удастся выставить эффективный заслон против российской фанеры, мы просто перенаправим продажи в Британию, США или Китай.

2. Финны начали массово закрывать счета российских компаний. Это такая благодарность за инвестиции в экономику Финляндии и в создание рабочих мест:

https://lenta.ru/news/2021/10/15/fight/

Для России демарш финнов выгоднен. Каждый очередной подобный шаг является сигналом российским бизнесменам — выводите деньги из Евросоюза, в Евросоюзе вас непременно попытаются ограбить, причём на самом высоком уровне.

3. Тем временем, на Западе внезапно вновь осознали, что инвестировать в энергетическую сверхдержаву Россию – выгодно. Об этом пишет Блумберг, одно из главных американских новостных агентств:

https://lenta.ru/news/2021/10/13/haos/

Россия становится перспективным рынком для вложений трейдеров из-за энергетического хаоса и роста цен на энергоресурсы в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, рубль в текущем месяце укрепился больше всех остальных валют на формирующихся рынках, а российские ценные бумаги демонстрируют отличные показатели на фоне падения курса акций других развивающихся стран. Главный специалист по инвестициям из лондонского хедж-фонда Carrhae Capital Али Акай отмечает, что цены на энергоресурсы останутся высокими, поэтому компании из сырьевых стран-экспортеров выиграют от дефицита предложения энергоресурсов, а рейтинги экспортеров энергоресурсов и сырьевых материалов продолжат расти.

Агентство признает, что ситуация на энергетическом рынке привлекла внимание к России как к нефтяной и газовой сверхдержаве и к ее здоровым финансам. Отмечается, что золотовалютные запасы страны составляют 600 миллиардов долларов, а ее долговое бремя завидно низкое. При этом, по сравнению с другими формирующимися рынками анализ прибыльности России показывает ее преимущество.

Лично я бы предпочёл, чтобы Россию продолжали считать «недоразвитой бензоколонкой», «клептократией» и «Верхней Вольтой с ракетами». Иностранные инвестиции двигают цены на российские акции вверх, мешая мне тем самым делать выгодные покупки.