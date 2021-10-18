 

Ольга Бузова заявила, что потеряла голос

18.10.2021, 18:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Певица и ведущая Ольга Бузова призналась, что потеряла голос. Сейчас она усиленно готовится к своему сольному концерту, который состоится уже в конце месяца.
Бузова считает, что обычно потеря голоса происходит на фоне стресса. Потеря голоса со знаменитостью происходит во второй раз в жизни. Артистка обратилась за помощью к врачу. Тот посоветовал ей по возможности не говорить, чтобы голосовые связки восстановились быстрее.
Ольга Бузова стала соблюдать рекомендации доктора. Она пообещала стараться не нервничать лишний раз.

Артистка не может поставить под угрозу концерт в Крокусе. Она пообещала представить фееричное шоу «Вот она я». К нему знаменитость активно готовится уже долгое время. Она не только репетирует композиции из нового альбома, но и разучивает танцевальные постановки. Для одного из номеров понадобится пилон. Бузова научилась танцевать на нем за рекордно короткие сроки.

Источник: radiokp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.08 / Нацгвардия подала иск Дональду Трампу на 14 млн долларов из-за зимних протестов

12.07 / Названы здоровые привычки, которые вредны для здоровья зубов

07.11 / “Все-таки – не пельмешки”: Ольга Сухарева анонсировала появление на свет третьего ребенка

19.01 / Вездесущий Ruptly

30.06 / Эксперты назвали автомобили E-сегмента с лучшей остаточной стоимостью

27.08 / Мнение: Черный день в Кабуле

25.08 / Мнение: Найдутся и те, кто придет за тобой…

04.09 / «Если врач назначил гомеопатию, бегите» – доктор Фил о критериях выбора специалиста

25.04 / Почему растущий экспорт золота из России накапливается в Соединенных Штатах, а не в Китае?

06.02 / Эксперты рассказали, чем полезна перловка для организма человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика