Ольга Бузова заявила, что потеряла голос

Певица и ведущая Ольга Бузова призналась, что потеряла голос. Сейчас она усиленно готовится к своему сольному концерту, который состоится уже в конце месяца.

Бузова считает, что обычно потеря голоса происходит на фоне стресса. Потеря голоса со знаменитостью происходит во второй раз в жизни. Артистка обратилась за помощью к врачу. Тот посоветовал ей по возможности не говорить, чтобы голосовые связки восстановились быстрее.

Ольга Бузова стала соблюдать рекомендации доктора. Она пообещала стараться не нервничать лишний раз.

Артистка не может поставить под угрозу концерт в Крокусе. Она пообещала представить фееричное шоу «Вот она я». К нему знаменитость активно готовится уже долгое время. Она не только репетирует композиции из нового альбома, но и разучивает танцевальные постановки. Для одного из номеров понадобится пилон. Бузова научилась танцевать на нем за рекордно короткие сроки.

Источник: radiokp.ru