Запрет на выезд для незамужних – Личное мнение

Виталий Милонов выступил с предложением запретить поездки в Турцию незамужним женщинам.

Ишь ты, насмотрятся Баликбеев, а потом страдают! Нужно спасать девчонок!



Фото: Соцсети

«Есть проблема, что многие русские девушки совершенно не понимают, когда поддаются на ухаживания турецких обольстителей. Они поют песни о большой любви, а потом ребенок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная».

Турки им, наивным, в уши ссут, а ребёнок потом на чужбине остался. Было несколько подобных случаев, отмечает Милонов. Непорядок.

Единственное, чего я не поняла в депутатской инициативе, почему замужним-то запрет не вводится?

Я вам так скажу: иная замужняя дамочка из глубинки даст фору двум незамужним по части желания обольститься турком и зачать от него!

Знаю я одну такую — турецкие сериалы всё смотрит. Ох, говорит, Баликбей Баликбеевич, сразу бы тебе отдалась. И не раз. Ну, вы её тоже знаете.

Вот известная Каролина Куёк (она, правда, с Украины, но да какая разница) вообще турка притащила в Киев. Родила и ничего.

Всё-таки Виталий Милонов кое-чего не догоняет о наших бабах. Турок, конечно, тот ещё обольститель, но, вспоминая Пушкина, отдыхающая в Анталье и сама обманываться рада.

А чего не обмануться-то разок-другой, когда в отеле — всё включено с алкоголем, готовить не надо, в кустах — темно, а мужа ещё в обед под шезлонгом сморило?

Ребёночек же, если родится, то лишь по весне. Не сразу. К тому времени наша незамужняя уже успеет выйти в своей Рязани замуж за какого-нибудь дурачка и родит ему семимесячного.

С государственной точки зрения это хорошо — прирост населения нам нужен.

Согласны?

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