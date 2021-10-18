Запрет на выезд для незамужних – Личное мнение
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Виталий Милонов выступил с предложением запретить поездки в Турцию незамужним женщинам.
Ишь ты, насмотрятся Баликбеев, а потом страдают! Нужно спасать девчонок!
Фото: Соцсети
«Есть проблема, что многие русские девушки совершенно не понимают, когда поддаются на ухаживания турецких обольстителей. Они поют песни о большой любви, а потом ребенок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная».
Турки им, наивным, в уши ссут, а ребёнок потом на чужбине остался. Было несколько подобных случаев, отмечает Милонов. Непорядок.
Единственное, чего я не поняла в депутатской инициативе, почему замужним-то запрет не вводится?
Я вам так скажу: иная замужняя дамочка из глубинки даст фору двум незамужним по части желания обольститься турком и зачать от него!
Знаю я одну такую — турецкие сериалы всё смотрит. Ох, говорит, Баликбей Баликбеевич, сразу бы тебе отдалась. И не раз. Ну, вы её тоже знаете.
Вот известная Каролина Куёк (она, правда, с Украины, но да какая разница) вообще турка притащила в Киев. Родила и ничего.
Всё-таки Виталий Милонов кое-чего не догоняет о наших бабах. Турок, конечно, тот ещё обольститель, но, вспоминая Пушкина, отдыхающая в Анталье и сама обманываться рада.
А чего не обмануться-то разок-другой, когда в отеле — всё включено с алкоголем, готовить не надо, в кустах — темно, а мужа ещё в обед под шезлонгом сморило?
Ребёночек же, если родится, то лишь по весне. Не сразу. К тому времени наша незамужняя уже успеет выйти в своей Рязани замуж за какого-нибудь дурачка и родит ему семимесячного.
С государственной точки зрения это хорошо — прирост населения нам нужен.
Согласны?
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Источник: Лена Миро
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