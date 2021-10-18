18 октября: день основания ВВС, первый в мире полет кошки в космос, день рождения Ван Дамма

Этот день в истории:

в 1893-м – в киевском оперном театре российский композитор и пианист Сергей Рахманинов дирижировал своей первой оперой “Алеко”;

в 1922-м – основана британская радиовещательная корпорация BBC – один из старейших и авторитетных международных вещателей в мире;

в 1963-м – первый в истории полет кошки в космическое пространство. Черно-белую кошку по кличке Фелисетт запустил в ракете французский Учебный и научно-исследовательский центр авиационной медицины. Ракета стартовала с космодрома в Африке, за 15 минут поднялась на высоту 160 км, затем капсула с животным на парашюте опустилась на землю, где была найдена поисковой командой.

В этот день родились:

в 1926-м – Чак Берри, американский гитарист, певец и автор песен, пионер рок-н-ролла;

в 1956-м – Мартина Навратилова, американская теннисистка чешского происхождения, бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах;

в 1960-м – Жан-Клод Ван Дамм, американский актер бельгийского происхождения, мастер боевых искусств, сценарист, кинорежиссер;

в 1973-м – Сергей Безруков, российский актер театра и кино;

в 1984-м – Фрида Пинто, индийская актриса, прославилась ролью в оскароносном фильме “Миллионер из трущоб”.

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