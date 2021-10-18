МИД Украины подтвердил смерть спецпредставителя по приднестровскому урегулированию

Как уточнили в ведомстве, дипломат умер 16 октября на 60-м году жизни.

“Работу в МИД Украины он начал в 1992 году. Работал в сфере многосторонних отношений и европейской и евроатлантической интеграции в центральном аппарате МИД… С 2003 года до 2005 года работал заместителем руководителя Главного управления по вопросам внешней политики Администрации Президента. С 2010 года до 2017 года занимал должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Эстонской Республике. С 2017 года был специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования”, – рассказали в МИД.

В 2013 году Крыжановскому был присвоен самый высокий дипломатический ранг – Чрезвычайного и Полномочного посла.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/4396734193713800

Контекст:

В Киеве 16 октября на дачном массиве Осокорки обнаружили тело мужчины, СМИ говорили, что это был украинский дипломат. По предварительным данным, он упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Затем поднялся и направился в комнату на втором этаже, где позже его тело нашла домработница.

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