Российская модель заявила, что в 15-летнем возрасте была изнасилована Березовским

В августе 2021 года Дихтяр впервые призналась, что 18 лет назад стала жертвой российского олигарха, но тогда не стала называть его имя.

“Мне сказали, что у меня съемка в Лондоне. Прибыв в гостиницу, я спустилась в лобби, а там сидел этот олигарх. Он пригласил меня к себе, сказал, что съемка будет проходить там. До сих пор помню адрес, где он, как я уже потом выяснила, устраивает оргии с 14- и 16-летними девочками. Я сразу сказала ему, что я девственница, но его это не остановило. Он меня изнасиловал и выкинул на улицу. После этого он никогда со мной больше не контактировал”, – рассказала ранее Дихтяр.

В шоу Малахова модели пришлось пройти проверку на полиграфе, чтобы подтвердить достоверность сказанного.

“Я прошла полиграф. Я его прошла. Я вам здесь не сказки рассказываю”, – со слезами на глазах заявила в эфире шоу Дихтяр. Этот фрагмент показан в анонсе передачи.

Издание StarHit пишет, что полиграф подтвердил правдивость ее слов – на момент написания новости шоу Малахова транслировалась в эфире российского канала, но еще не обнародовано в сети.

Контекст:

Кира Дихтяр – известная российская топ-модель. Сейчас проживает в США. Снималась для обложек журналов Playboy, Vogue, Glamour, In Style, GQ, Elle, Vanity Fair, Cosmopolitan, Noise, Marie Claire, FHM, Maxim, участвовала в рекламных компаниях для Nike и Abercrombie & Fitch.

С 2000 года Березовский был политическим оппонентом Путина. С 2001-го он находился в розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата власти. С 2003 года Березовский проживал в Великобритании в статусе политического беженца.

Тело 67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия следствия – самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в британском графстве Суррей.

В 2018 году старшая дочь Березовского Елизавета заявила, что ее отца могли отравить, чтобы всем окружающим казалось, будто он находится в депрессии, и убить с имитацией самоубийства.

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