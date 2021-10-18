Украинцы стали употреблять больше лекарств – исследование

В пересчете на одного потребителя украинцы приобретали в 23020 году лекарств на $96, в 2019-м – на $89, в то время как в Швейцарии в среднем в год покупают лекарств на $789.

“Хотя потребление лекарственных средств в Украине намного меньше, чем в других странах, темпы его роста весьма значительны”, – отмечают авторы.

По данным исследования, украинцы стали покупать существенно меньше лекарств в низком ценовом диапазоне и больше – в среднем и высоком. В то же время не каждый может позволить себе все необходимые для лечения препараты, и исправить ситуацию может система добровольного медицинского страхования, пишут составители справочника.

“Оно дает возможность аккумулировать средства и обеспечить высокое качество и эффективность услуг. В Украине медицинское страхование только набирает популярность, но его роль все еще незначительна. Сейчас необходима перестройка системы здравоохранения. Прежде всего, стоит изменить схему финансирования и стимулировать добровольное медицинское страхование”, – сказано в материалах.

По данным “Фармацевтики Украины 2021”, в позапрошлом году добровольно застраховали свое здоровье 5% украинцев, в Польше этой услугой в 2019-м воспользовались 69%.

Контекст:

Эксперты отмечали, что украинская фармацевтическая отрасль имеет большой потенциал развития: благодаря высокой степени внедрения инноваций, в том числе максимальной автоматизации процесса, фармацевтическим компаниям Украины удалось устоять перед экономическими потрясениями пандемии коронавируса и не допустить дефицита лекарств во время локдауна.

Для дальнейшего динамичного развития отрасли, помимо внедрения системы добровольного медицинского страхования, также необходимы углубление законодательной интеграции с ЕС и расширение государственно-частного партнерства, указывали авторы справочника.

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