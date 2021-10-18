 

Мнение: Иная статистика (ремарка)

18.10.2021, 17:56, Разное
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Немного для тех, кто пытается прикрыться тем, что “официальная росстатистика недостоверна”. Извольте – давайте по “медузовской” рукопожатной статистике.

Медуза нам “открыла глаза”, что якобы в России в 2020 году смертность от ковида была “на самом деле” выше в 3 раза, чем это следует из официальной статистики. ОК, поверим. Стало быть, конец прошлого года умножим на 3 – не 500, а 1500 в день умирало.

Но тогда, в том же “медузном” духе у нас оперирует, например, Алексей Ракша, статистик, которого выперли из ВШЭ именно за то, что он доказывал с пеной у рта, что ковидная смертность в России “систематически занижается”. Он сейчас ведет свой блог в ФБ, ваш брат-ковидобес его очень любит.

Что пишет Ракша, опираясь, как он уверяет, на сырые данные Росстата? Он пишет, что “реальная смертность” от ковида в РФ сейчас – 2,5 тыс. в день. А то и 3.

Ну и? В прошлом году – 1500, сейчас – три, по уже “демократической” (от Демпартия США) статистике. Что имеем? Те же 2 раза превышения.

Источник: Размышления вольного социолога



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