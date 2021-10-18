Полковник ЦРУ в отставке рассказал, как американцы украли рецепт Биг Мака в СССР

В ходе очередной серии документального проекта CNBC «Разведчики», снятого к 74-й годовщине со дня создания ЦРУ, полковник Кори Хеншоу рассказал об истинной истории создания популярного в Штатах и мире бургера Биг Мак. По его словам, корни кулинарного шедевра ведут в Советский Союз.

«Наш агент провёл три года в Москве в шестидесятых. Потом, к сожалению, его вычислили, посадили там в тюрьму и спустя полгода мы обменяли его на пойманного у нас русского шпиона. Естественно, после возвращения в Америку ему пришлось начинать новую жизнь. Он поехал в Питтсбург и основал там закусочную, я однажды решил пообедать в ней. Он угостил меня бургером, который состоял из булочки, двух котлет, тонкого кусочка сыра, двух кусочков маринованного огурца, лука, салата айсберг и соуса. Это было нечто новое, что нигде не встречалось. Джим рассказал, что рецепт он подсмотрел в столовой КГБ у повара с фамилией Макаров. В честь него и появилось название Биг Мак. Позже McDonald’s заметила это замечательное блюдо, выплатила Джиму несколько миллионов, и сделала бургер очень популярным во всём мире», – рассказал Хеншоу.

Американский разведчик заметил, что рецепт советского Биг Мака немного отличался от классического.

«Заменены были две детали. В советском бургере место соуса занимал майонез «Провансаль». По словам Джима, это был уникальный майонез из натуральных продуктов. В США ничего подобного в то время не было, а вместо листа салата айсберг должна была быть лебеда, но это растение в Штатах не растёт», – добавил он.

Также он отметил, что лакомиться Биг Маком в СССР могли только сотрудники КГБ или посетители специальных закрытых магазинов.

—