 

Мнение: О страшных способностях Сергея Шойгу

18.10.2021, 17:46, Разное
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Недаром про нынешнего министра обороны России Сергея Шойгу ходят разные слухи. И про его «особенные» способности тоже. Впрочем, с ними главная проблема не в том, как увидеть. А вот как потом развидеть

Короче, особо слабонервным под кат просьба не ходить!

Я предупредил… Честно…

Кто там сказал, что талантливый человек талантлив во всём?

Вот вам: не просто талант – «талантище»!

Да Винчи и Микеланджело блекнут! Ведь они могли посвящать искусству всех себя целиком, без остатка. А Сергей Шойгу – только в свободное от руководства армией время.

Картины…

И ещё…

А вот – «нетленка» попёрла

«Бригадиру что-то заплохело. Он вышел из бытовки, с мучительным рыком изверг всё – и жареную картошку, и сало, и кильку в томате, и вечно зелёные помидоры. Добрёл до соседней бытовки, свернулся калачиком и, опустошённый, уснул»
Рассказ «Антифриз», если что. Написан с полным знанием дела.

Ну и ещё о «делах»…

«Просто восстановите Ленина.

И она ушла. Всё это просто штрих к нашей тогдашней жизни, насыщенной и невероятно быстрой, в которой мы готовы были ради дела на всё, на многое закрывали глаза ради дела. Я по этой жизни очень скучаю. Скучаю по Сибири, в которой у меня и была эта настоящая и интересная жизнь. Я обязательно туда вернусь»
Может, надо как-то помочь Мастеру вернуться в Сибирь, и непременно – куда подальше, в самую глухомань?

Ну что ему – с такой тонкой и ранимой душой, с такой непреодолимой тягой к высокому Слову – делать среди этой грубой и неотёсанной военщины?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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