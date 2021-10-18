Мнение: О страшных способностях Сергея Шойгу
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Недаром про нынешнего министра обороны России Сергея Шойгу ходят разные слухи. И про его «особенные» способности тоже. Впрочем, с ними главная проблема не в том, как увидеть. А вот как потом развидеть…
Короче, особо слабонервным под кат просьба не ходить!
Я предупредил… Честно…
Кто там сказал, что талантливый человек талантлив во всём?
Вот вам: не просто талант – «талантище»!
Да Винчи и Микеланджело блекнут! Ведь они могли посвящать искусству всех себя целиком, без остатка. А Сергей Шойгу – только в свободное от руководства армией время.
Картины…
И ещё…
А вот – «нетленка» попёрла…
«Бригадиру что-то заплохело. Он вышел из бытовки, с мучительным рыком изверг всё – и жареную картошку, и сало, и кильку в томате, и вечно зелёные помидоры. Добрёл до соседней бытовки, свернулся калачиком и, опустошённый, уснул»
Рассказ «Антифриз», если что. Написан с полным знанием дела.
Ну и ещё о «делах»…
«Просто восстановите Ленина.
И она ушла. Всё это просто штрих к нашей тогдашней жизни, насыщенной и невероятно быстрой, в которой мы готовы были ради дела на всё, на многое закрывали глаза ради дела. Я по этой жизни очень скучаю. Скучаю по Сибири, в которой у меня и была эта настоящая и интересная жизнь. Я обязательно туда вернусь»
Может, надо как-то помочь Мастеру вернуться в Сибирь, и непременно – куда подальше, в самую глухомань?
Ну что ему – с такой тонкой и ранимой душой, с такой непреодолимой тягой к высокому Слову – делать среди этой грубой и неотёсанной военщины?
—
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
Смотреть комментарии → Комментариев нет