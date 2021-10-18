 

Мнение: РФ и НАТО закрывают свои представительства в Москве и Брюсселе

18.10.2021, 17:42, Разное
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Россия с ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО в связи с предшествующей высылкой российских дипломатов из Брюсселя. Оставшиеся там сотрудники будут отозваны. Уедете и главный военный представитель.

Помимо этого, по требованию России НАТО закрывает свое представительство в Москве. Закрываются информационное бюро НАТО https://www.nato.int/cps/ru/natohq/79469.htm и военная миссия связи НАТО https://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_50341.htm, которые действовали в Москве. К началу ноября все НАТОвские сотрудники должны покинуть в Москву.
По заявлению Лаврова, если у НАТО возникнут какие-то вопросы, то альянс может обращаться к российскому послу в Бельгии.
Каких либо серьезных изменений в отношениях РФ и НАТО в обозримом будущем не ожидается. По заявлению Лаврова, "Россия перестанет делать вид, что такие изменения возможны".
Вот и поговорили. Все вполне логично проистекает из продолжающейся Холодной войны.

PS. И еще. Как сообщают, сдох не осужденный военный преступник Колин Пауэлл, причастный к разработке и осуществлению планов агрессивной войны против Ирака, что привело к гибели сотен тысяч человек.

В историю он войдет со своей пресловутой пробиркой, которая по содержанию равносильна "инциденту в Гляйвице" и "Тонкинскому инциденту", став одним из символов примитивной и циничной фабрикации повода для войны под надуманным предлогом.
Земля стекловатой ублюдку.

Источник: Colonel Cassad



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