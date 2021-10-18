Мнение: Пауэлл

Колин Пауэлл, бывший госсекретарь США, скончался в возрасте 84 лет. Называется стандартная причина – от ковида. Правда, в 84 года умереть можно от чего угодно, но политически правильно умереть от политически правильной болезни.

Пауэлл – тот самый секретарь, который тряс пробиркой с неизвестным науке белым порошком, после чего США провели вторую войну в Заливе, завершившуюся ликвидацией режима Саддама Хусейна. Что в свою очередь запустило целую цепь иных катастрофических событий, которые убили по меньшей мере два миллиона человек.

Так что умер не просто очередной глубоко пожилой дедушка, а очень даже знаковая фигура. Не каждый унесет с собой в могилу пару миллионов сопровождающих.

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