 

В России за сутки ковидом заболели 34 325 человек

18.10.2021, 17:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Согласно последним данным, за минувшие 24 часа в России было зарегистрировано 34 325 новых случаев коронавируса. При этом число выздоровевших за тот же срок заметно меньше – всего 16 431 пациентов. Число летальных исходов оценивается в 998, пишет RT.

Москва продолжает удерживать печальное лидерство в антирейтнге российских регионов по числу новых зараженных. В столице коронавирус выявили у 6823 человек. На второй строчке оказался Санкт-Петербург, в котором за сутки ковид подхватили 3097 жителей. Московская область пополнила официальную статистику 2768 новыми случаями, сообщает телеканал “360”.

Число выявленных случаев коронавируса в России за все время наблюдений превысило восемь миллионов и составило 8 027 012. За тот же срок выздороветь успели 7 017 055 человек. В официальной статистике содержатся сведения о 224 310 летальных исходах, передает “Общественная служба новостей”.

Статистика демонстрирует заметный рост числа новых случаев заражения ковидом. Некоторые специалисты поговаривают, что уже сейчас можно говорить о новой волне болезни.

В Оперативном штабе подчеркивают, что для победы над эпидемией необходимо активнее участвовать в кампании по вакцинации. В этом случае удастся заметно сократить скорость распространения коронавируса. Кроме того, даже заразившись, привитый человек перенесет ковид заметно легче.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.01 / Мнение: Защитники

03.10 / «Не увидим поднятых рук — враг будет уничтожен»

03.10 / Дмитрий Медведев назначен руководителем федеральной комиссии по делам зацеперов

01.03 / Бумер умер

16.09 / В Молдавии готовятся к возможному подорожанию российского газа

23.03 / Сотрудника консульства РФ в Страсбурге заподозрили в продаже краденых велосипедов

16.12 / Гороскоп для Дев на 2021 год

04.01 / Психологи рассказали об опасном влиянии жестоких игр на психику детей

22.02 / Хинштейн призвал усилить законодательство о защите чести и достоинства ветеранов

02.07 / Скандалы: Загадки водного царства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика