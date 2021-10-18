В России за сутки ковидом заболели 34 325 человек

Согласно последним данным, за минувшие 24 часа в России было зарегистрировано 34 325 новых случаев коронавируса. При этом число выздоровевших за тот же срок заметно меньше – всего 16 431 пациентов. Число летальных исходов оценивается в 998, пишет RT.

Москва продолжает удерживать печальное лидерство в антирейтнге российских регионов по числу новых зараженных. В столице коронавирус выявили у 6823 человек. На второй строчке оказался Санкт-Петербург, в котором за сутки ковид подхватили 3097 жителей. Московская область пополнила официальную статистику 2768 новыми случаями, сообщает телеканал “360”.

Число выявленных случаев коронавируса в России за все время наблюдений превысило восемь миллионов и составило 8 027 012. За тот же срок выздороветь успели 7 017 055 человек. В официальной статистике содержатся сведения о 224 310 летальных исходах, передает “Общественная служба новостей”.

Статистика демонстрирует заметный рост числа новых случаев заражения ковидом. Некоторые специалисты поговаривают, что уже сейчас можно говорить о новой волне болезни.

В Оперативном штабе подчеркивают, что для победы над эпидемией необходимо активнее участвовать в кампании по вакцинации. В этом случае удастся заметно сократить скорость распространения коронавируса. Кроме того, даже заразившись, привитый человек перенесет ковид заметно легче.