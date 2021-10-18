 

Путин поручил рассмотреть организацию регулярных грузоперевозок по Севморпути

18.10.2021, 17:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин поручил правительству и госкорпорации Росатом проработать вопрос об организации с 2022 года регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути.

«Правительству Российской Федерации совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» рассмотреть вопрос об организации начиная с 2022 года регулярных транзитных грузовых, в том числе контейнерных, перевозок по Северному морскому пути, обратив внимание на развитие портовой инфраструктуры, обеспечение безопасности судоходства и экономической эффективности перевозок, а также на необходимость обеспечения таких перевозок в течение всего года», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.

Доклад должен быть представлен до 1 декабря 2021 года.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Ранее Путин попросил иностранные компании активнее пользоваться Северным морским путем для грузоперевозок, чтобы наращивать торговые операции с Европой.



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