Путин поручил создать 21,5 тыс. новых учебных мест в школах ДФО

Президент РФ Владимир Путин поручил до конца 2023 года создать 21,5 тыс. новых учебных мест в школах Дальневосточного федерального округа, до конца 2026 года должно быть отремонтировано более тысячи школьных зданий.

«Правительству РФ <…> обеспечить в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, создание 21 500 новых учебных мест до конца 2023 года и капитальный ремонт более тысячи зданий общеобразовательных организаций до конца 2026 года», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.

Доклад по этим темам должен быть представлен до 1 марта 2022 года, а затем – ежегодно.

Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить увеличение контрольных цифр приема выпускников дальневосточных школ на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет федерального бюджета.

«В целях обеспечения достижения мирового уровня федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» утвердить программу его развития на период до 2030 года, предусмотрев в этой программе дополнительные меры, направленные на поддержку академической мобильности преподавателей и ученых с мировым именем, привлекаемых к работе в этом университете, а также на обновление образовательных программ, развитие учебной и научной инфраструктуры, определив объем финансирования указанной программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также за счет средств иных источников», – сказано в перечне поручений.