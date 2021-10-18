Мнение: Главное о прокачке и сливе ресурсов

Из-за того, что словом “ресурс” сейчас называют все, что угодно, я должна прояснить основные понятия блога.

“Быть в ресурсе” – фраза не имеющая смысла.

В ресурсе нельзя быть.

Ресурсы можно иметь, ресурсы можно прокачивать, ресурсами можно заниматься.

Под “ресурсным состоянием” многие имеют в виду хорошее настроение.

Но настроение далеко не всегда зависит от ресурсов.

Вы можете заниматься прокачкой ресурсов, испытывая страдания. Вы можете сливать ресурсы в “чудесном расположении духа”.

“Слив ресурсов” – это не просто отсутствие прокачки, это поведение, которое ведет к потере вами ресурсов.

Иногда ресурсы теряются по причине несчастных обстоятельств, болезней, катастроф, или по причине неумолимого влияния времени, например, старения. Это не слив ресурсов, а просто потеря.

Слив – это когда потере ресурсов способствует ваше саморазрушительное поведение.

Так вот, слив ресурсов очень часто, почти всегда, бывает в приподнятом настроении.

“Приподнятое настроение” – ощущение превосходства, свободы, полета.

Очень часто такое настроение связано с ростом короны. Под короной человек не видит границ, поэтому совершает много поступков, которые приводят к потере им ресурсов, но в отличие от форс-мажоров или несчастных обстоятельств, эта потеря полностью на его ответственности. Именно это называется слив.

По иронии “я в ресурсе” и “мое ресурсное состояние” нередко называют свой слив со свистом, то есть большой слив.

Мы в блоге используем “слив” применительно к своей энергии, своим ресурсам и своей фигуре.

Это все один и тот же слив, но по-разному.

Самый легкий слив – это слив энергии. Энергию вы сливаете каждый раз, когда тратите ее не на ресурсы, а на самокопание и кормление короны. Всю энергию нужно вкладывать в ресурсы и, когда вы утомились работая над одним ресурсом, можно переключиться на другой, это будет отдыхом. Отдых должен быть активным, за исключением времени сна, от 6 до 8 часов в сутки.

Сливать энергию вредно, это не просто потеря шансов. От регулярного слива энергии нарушается энергетический баланс, возникают фрустрации, аддикции, искажаются настройки личности и это ведет за собой сливы на других уровнях.

Слив ресурсов – это саморазрушение, которого многие люди не замечают.

Это уже не просто слив энергии, это разрушение структуры внутренних ресурсов.

В каждом из 12 ресурсов (а их 12, кто не в курсе, 12 главных жизненных сфер – источников энергии) можно рассмотреть такое разрушение структуры.

В ресурсе имиджа это будет, например, большой набор лишнего веса.

Вы не просто перестаете “тратить энергию” на развитие ресурса, который был у вас неплохим.

Может быть вы никогда не тратили свою энергию на ресурс, но у вас был неплохой внешний ресурс имиджа, за счет генетики и молодости.

Вообще слова “тратить энергию” нельзя употреблять, когда речь о развитие ресурса, можно говорить так только о сливе.

В ресурс энергия вкладывается, а вот мимо ресурсов именно тратится.

Если энергия в ресурс не вкладывается, он разрушается.

Но это еще не слив, во всяком случае не активный слив.

Активный слив, когда много вашей энергии идет на антагонизм к ресурсу, особенно когда вы выращиваете аддикции в предыдущем и следующем ресурсах.

Таким образом вы нарушаете систему энергоснабжения, похожую на кровообращение, и ресурс ваш разрушается.

Для ресурса имиджа (1) такие ресурсы – ресурс транса (12) и ресурс учебы (3).

Аддикции к ресурсу транса – химическая и пищевая аддикции.

Аддикции к ресурсу учебы – инфоголизм, очень распространенная сейчас аддикция, неумеренное и бессистемное потребление информации.

Любая аддикция может разрушить человека и все его ресурсы, но быстрей всего аддикция разрушает соседние ресурсы.

Ресурс учебы быстрей всего разрушает аддикция к ресурсу имиджа – бьютиголизм и аддикция к ресурсу семьи – например мамоголизм.

Анекдоты о глупых блондинках, овуляшках и яжемамах имеют под собой основание.

Потом подробней остановимся на этой теме, а пока продолжим про сливы.

Слить ресурс, то есть разрушить его до самого основания, утратить его как опору, можно довольно быстро.

И настроение при этом будет самое “ресурсное”, то есть подъем и удовольствие от начинающейся аддикции в соседнем ресурсе.

Вот когда аддикция уже в злокачественной стадии, начинаются перебои в энергии, депрессии, стрессы, и состояние уже не кажется “ресурсным”, а когда аддикция только развивается, корона растет, энергия хоть и сливается, но пока еще есть резервы и кредиты, вот тогда происходит слив ресурса или нескольких.

Слив фигуры – это нечто другое, хотя и связанное со сливом энергии и сливом ресурса.

Слив фигуры – это не то же самое, что слив “себя”.

К “себе” относятся и своя энергия, и свои ресурсы, и своя фигура.

Фигура – это в том числе эго-идентичность человека, его самотождественность, но применительно к конкретному полю.

Фигура всегда связана с полем.

Поле – это система сил, влияющих на динамику конкретного процесса.

Когда мы рассматриваем какую-то проблему и говорим о поле, мы имеем в виду те силы, которые влияют на проблему.

Видеть поле – это видеть все, что влияет на динамику интересующего вас процесса.

Когда руководитель предприятия приходит домой, его фокус может оставаться на решении рабочих проблем, он думает о производственном поле, о конфликте с поставщиками, например. Но одновременно он участвует совсем в другом поле, в поле отношений с женой, например, огрызается на ее вопросы, неэкологично шлангует или наоборот подкрепляет комом все косяки жены, выходя из КП. Он один, но фигуры, за которых он совершает ходы, две. Он играет одновременно на двух полях, как если бы это были две шахматные доски, а может быть не на двух, а больше, если параллельно участвует еще в каком-то конфликте, не связанном с работой и с женой.

Он может выиграть на поле работы и проиграть на поле брака. Или проиграть там и там, потому что проигрыш с женой ослабит его силы на поле работы. Он может выиграть там и там, если вовремя осознает ту и другу ситуацию.

Слив фигуры – саморазрушительное поведение, ведущее к потере прежних позиций, к уменьшению влияния, к сокращению КП.

Слив фигуры может быть небольшим, а может быть очень большим, буквально до нуля, когда поля уже не остается, или до отрицательных значений, когда чтобы вернуться в ноль, нужно выплатить долг или компенсацию.

Фигура, ресурс, энергия – все это полевые понятия, их можно представить топографически.

И я вам это покажу в ближайшее время.

Но мне очень важно объяснить сейчас, как со всем этим связана личность.

Личность – это система волеизъявления и саморегуляции, то, что мы называем субъектом и его дееспособностью, зрелостью, то есть возможностью и обязанностью нести ответственность за свое поведение.

Чтобы личность отвечала всем этим характеристикам, могла действительно регулировать свое поведение и отвечать за него, у этой личности должны быть нормальные настройки.

Самооценка личности должна быть адекватной, хотя бы условно адекватной.

Локус контроля личности должен быть внутренним, что значит – внутри границ.

Второе возможно только если личность видит свои границы хотя бы примерно, а такое видение связано с адекватной самооценкой.

Так круг настроек замыкается.

Локус контроля + самооценка – вот что образует основную опору личности.

“Сними корону, поправь локус” – универсальное правило жизни.

Так личность может поддерживать равновесие и саморегуляцию, так она может прокачивать ресурсы.

Ресурсы – тоже опоры личности, они расширяют границы личности, они дают ей возможности, силы.

Но самое главное – личностный центр, локус контроля + самооценка. От этого зависит способность к саморегуляции, с этим тесно связана спонтанность, то есть объем жизненной энергии.

Саморегуляция и спонтанность (энергия) – это то, чем осуществляется прокачка ресурсов. Король и Королева в психоалхимии.

Так выглядит базовая часть системы, которую мы изучаем в блоге.

Всем постоянным читателям это ясно на данном этапе?

Когда стало ясно?

Дальше двигаться будем?