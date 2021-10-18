Мнение: Правительство признало киберспорт, модульные смартфоны и растения-светильники

1. Российская команда «Тим Спирит» одолела китайцев в финале одного из главных киберспортивных состязаний, в мировом чемпионате по Доте. Приятно, что на этот раз победителей официально поздравили российские власти:

https://lenta.ru/news/2021/10/17/dota_win/

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поздравил российскую команду Team Spirit с победой на чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2. Об этом сообщает ТАСС.

Чернышенко подчеркнул, что киберспортсмены безошибочно провели турнир International в Бухаресте, а в финале уверенно обыграли соперников из Китая. «Победа российских игроков в столь масштабном международном турнире еще раз концентрирует внимание нашего общества к видам спорта, объединяющим две важнейшие составляющие современной жизни: спорт и цифровые технологии», — констатировал он.

Российская команда Team Spirit заняла первое место в турнире The International 10, обыграв в финале китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:2 по картам. За это российские киберспортсмены заработали около 18,2 миллиона долларов.

А ведь ещё несколько лет назад эксперты на государственных радиоканалах рассказывали про пагубное влияние компьютерных игр на психику, приводя в пример несуществующую игру «Дока 2 Трейд». К счастью, отношение к киберспорту в России меняется. Сложно игнорировать реальность, в которой компьютерные игры уже больше по объёму, чем кино и музыка вместе взятые.

2. Некоторые смартфоны можно самостоятельно собирать из комплектующих, как большие компьютеры. Проекты таких «свободных смартфонов» потихоньку набирают вес. Сейчас они выглядят как Линукс в конце девяностых — несколько по-любительски, но весьма многообещающе. Вот, к примеру, статья о Fairphone 4 — конструкторе, который вот-вот уже можно будет купить. Выглядит он как обычный смартфон, однако при этом пользователь может открутить заднюю панель при помощи обычной отвёртки и заменить одни модули на другие. Пять лет гарантии, лёгкий ремонт, влагозащищённость, все дела:

https://gagadget.com/79454-fairphone-4—smartfon-konstruktor-na-snapdragon-750g-po-tsene-ot-579/

Лично я полагаю, что получится дорого и плохо — во-первых, проект делают зелёные, а у них всё получается дорого и плохо, во-вторых, пока что нет экосистемы производителей, которые клепали бы совместимые с этим смартфоном камеры, аккумуляторы, радиомодули и так далее. В итоге наверняка будет что-то типа табуретки из кубиков лего — дорогого и бессмысленного аналога стандартной деревянной табуретки.

Сама по себе идея богатая, и я бы очень хотел, чтобы смартфоны в будущем стали модульными, однако, мне кажется, пока государство не начнёт бить хлыстом за несовместимость и плохую ремонтопригодность, подобные проекты свободных смартфонов обречены на прозябание в узких фанатских нишах.

Впрочем, мой скепсис основан исключительно на общих соображениях. Возможно, Fairphone 4 действительно хорош. Если так, разубедите меня, пожалуйста, в комментариях — я был бы очень рад ошибиться на этот счёт.

3. Перспективное изобретение для любителей эльфов и «зелёного стиля жизни» – светящиеся растения:

https://lenta.ru/news/2021/10/13/plant_shine/

https://www.sciencealert.com/rechargeable-glow-in-the-dark-plants-could-soon-be-used-for-ambient-lighting

Исследователи из США решили заменить искусственные источники света природными. В Массачусетском технологическом институте ученые вывели светоизлучающие растения, которые в перспективе станут альтернативой уличным фонарям, но уже сейчас могут заменить настольные лампы дома или в офисе, пишет издание Interesting Engineering.

Впервые заставить растения излучать свет исследователи смогли в 2017 году, для этого они внедрили в листья люминисцентные наночастицы, подобные ферментам светлячков. Инженеры продолжают совершенствовать изобретенную технологию. В первых опытах свет от растений был очень тусклым, а теперь он стал в десять раз ярче — его достаточно, чтобы осветить небольшое помещение. Природные светильники могут работать в течение нескольких минут и подзаряжаться от светодиода всего за десять секунд.

Ученые отметили, что новая технология безвредна для естественных биопроцессов вроде фотосинтеза и надеются внедрить ее и в другие растения. Например, крупные листья колоказии гигантской (Colocasia gigantea), по мнению экспертов, смогут служить хорошим наружным освещением.

Минусы у этой волшебной на первый взгляд технологии таки есть, и они очень существенные. Придётся заряжать деревья вспышками интенсивного света, ибо энергия на освещение не берётся ни из воздуха, ни даже из химических процессов в самом растении. Энергию по-прежнему надо из чего-то вырабатывать, а энергоэффективность растений как преобразователей по сравнению с обычными лампами пока под вопросом. Но в декоративных целях такие растения, вероятно, найдут в будущем некоторый успех.