Диетолог Дюваль назвала противопоказания для молочных продуктов

Врач-диетолог Анжелика Дюваль пояснила о противопоказаниях к употреблению молочных продуктов. Некоторые воспринимают их как неотъемлемую часть правильного питания, но проводится все больше исследований, которые говорят об обратном.

Существует категория людей, которым нужно отказаться от употребления молочных продуктов. Сделать это необходимо тем, кто страдает непереносимостью лактозы. Она содержится во всем молочных продуктах.

Такая пища противопоказана тем, кто страдает от патологий желчного пузыря, печени, мочевой системы. В таких случаях рекомендуется включить в рацион молоко на растительной основе из круп. Если говорить о продукте, сделанном на базе орехов, то сами по себе они представляют собой тяжелую белковую пищу, которая очень долго переваривается.

Источник: yandex.ru