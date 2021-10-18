Одну прививку от COVID-19 получили 86% учителей, две – 56% – Минобразования Украины

“На сегодня, по обновленной статистике, по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили 86% работников учреждений общего среднего образования. Полностью (двумя дозами) вакцинированы 358 390 педагогов – это 56% от общего их количества”, – написал Шкарлет.

Самый высокий уровень полной вакцинации учителей в Киеве (67,7%) и пяти областях: Луганской (79,4%), Харьковской (70,9%), Черкасской (70,9%), Полтавской (69,4%) и Житомирской (66,9%).

В то же время, по словам Шкарлета, больше всего невакцинированных педагогов в школах пяти регионов: Ровенской (24,5%), Волынской (22%), Ивано-Франковской (20,8%), Одесской (20,1%) и Львовской (19,4%) областей.

11 октября Шкарлет отмечал, что одну дозу вакцины против коронавируса получили 84% украинских педагогов.

Контекст:

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

С начала кампании по иммунизации в Украине одной дозой привито почти 7,96 млн человек, полностью вакцинированы и получили две дозы препаратов от COVID-19 6,49 млн граждан.

С 23 сентября в Украине был введен “желтый” уровень эпидемической опасности по всей территории страны.

С 15 октября в “красную” зону карантина перешла Херсонская область. Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила установить с 18 октября “красный” уровень эпидопасности распространения COVID-19 на территории еще четырех регионов – Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из “зеленой” зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

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