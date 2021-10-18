18 октября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Сегодня Европейский день борьбы с торговлей людьми. Дата была учреждена 18 октября 2007 года Европейским парламентом как день консолидации усилий по повышению информированности общества об этой проблеме.

Согласно данным Международной организации по миграции, за годы независимости в Украине от торговли людьми пострадало более 260 тыс. граждан, 70% из них – мужчины. Об этом 17 октября заявил представитель организации во время митинга в Киеве в рамках Всемирной акции против торговли людьми, передает агентство “Укринформ”.

18 октября также считается Европейским днем бумажного пакета. Инициатива отмечать этот день появилась в 2018 году, она исходила от Европейской ассоциации производителей бумажных мешков. Цель праздника – улучшение экологической ситуации в Европе.

Еще сегодня отмечают Всемирный день менопаузы. Дата была учреждена в 2006 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения с целью повышения осведомленности общества о женском здоровье.

Кроме того, 18 октября – Международный день женского счастья. Впервые этот праздник отмечался в 2017 году по инициативе американского эксперта по психологии Карин Рокинд. Цель праздника – борьба с депрессией среди женщин по всему миру.

В православной традиции сегодня именины у Александра, Алексея, Гавриила, Григория, Демьяна, Дениса, Евдокима, Иона, Иннокентия, Кузьмы, Макара, Матвея, Петра, Тихона и Филиппа. В католической – у Бротена, Луки, Петра, Рената, Трифоная, Юлиана.

Согласно народным приметам:

Если к этому времени на березах и дубах не опали листья, скорее всего, зима будет суровой.

Если сегодня безветренно, скоро похолодает.

Если в этот день вороны и галки вьются в воздухе, а облака идут против ветра, будет снег и похолодание.

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