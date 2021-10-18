СБУ сообщила о разоблачении фирмы, которая “легализировала” в Украине около 3,5 тыс. иностранцев

“По имеющейся информации, благодаря этому “механизму” в Украину въехало около 3,5 тыс. выходцев из стран повышенного террористического риска. Как удалось установить СБУ, для прикрытия своей деятельности злоумышленники создали ряд фирм по набору иностранных студентов. Но вместо учебы “клиенты” использовали этот канал для дальнейшей легализации в Украине или как перевалочный пункт в страны Европейского союза”, – говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что большинство иностранцев были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока.

“СБУ вышла на участников схемы в рамках уголовного производства о каналах нелегальной миграции и финансирования международных террористических организаций”, – проинформировали в пресс-службе.

В Киеве и Днепре правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли компьютеры, средства связи, электронные носители информации; документы, среди которых около 3500 “личных дел” иностранцев; печати фирм-контактеров и наличные деньги.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (создание или содействие террористической организации).



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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