Бутусов: Если отпустить Косяка – то завтра россияне нацепят на всю свою армию синие повязки своего СЦКК и будут требовать не стрелять и не брать в плен

Россия взяла в заложники миссию ОБСЕ на Донбассе, чтобы обменять их на взятого в плен российского офицера Андрея Косяка. Беспрецедентная провокация на Донбассе.

Беспрецедентная провокация российских спецслужб – сегодня в Донецке и Горловке оккупанты захватили сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и запретили им выход за пределы места проживания. СММ ОБСЕ обеспечивает контроль над ситуацией на линии фронта согласно Минским соглашениям. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе справедливо осудила это нападение как “международный терроризм”. Ждем реакции президента и МИД, это преступление, по сути, уничтожает Минские соглашения.

Россия выдвинула условие Украине: если мы хотим освободить наблюдателей ОБСЕ, Украина обязана немедленно освободить гражданина РФ, офицера 6-го мотострелкового полка ВС РФ Андрея Косяка, который был взят в плен во время разведки украинских позиций 13 октября в районе Золотого. Оккупанты заявляют абсурдные вещи, что российский офицер Косяк имел документы совместного центра контроля и координации – СЦКК, и потому ОБСЕ обязана за него отвечать.

Разумеется, никаких прав вести разведку и заходить на украинские позиции у Косяка не было, разумеется, ОБСЕ не несет никакой ответственности за происшедшее, поскольку не имеет никакого отношения к самостоятельным действиям российских военнослужащих на фронте, к выдаче им каких-либо документов.

Никаких оснований для освобождения Косяка нет. Полномочия СЦКК сама Россия фактически уничтожила в декабре 2017 года, тогда Россия заявила о выходе из СЦКК. В СЦКК от РФ остались представители оккупационных войск “ЛДНР”, полномочия которых Украина не признает и стороной переговоров не считает. Поэтому все “документы СЦКК” от оккупантов для Украины ничтожны. Если Косяка отпустить – то завтра россияне нацепят на всю свою армию синие повязки своего СЦКК и будут требовать не стрелять и не брать в плен. Украина не может признавать любые решения “ЛДНР” и любые их документы. Косяк должен сесть в тюрьму – тем более, что Россия незаконно захватила в заложники свыше 400 украинских граждан, над которыми издеваются в тюрьмах и подвалах.

Это терроризм и шантаж, который еще раз показывает – никакого мирного решения войны на Донбассе не существует, попытки “заглянуть в глаза” и мириться любой ценой воспринимаются Путиным как слабость руководства Украины. РФ терроризирует не международных посредников – это прямое давление на президента Украины, чтобы выбить новые уступки и заставить Украину признавать решения оккупантов.

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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