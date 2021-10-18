 

25-летняя дочь Била Гейтса вышла замуж за 30-летнего египтянина – профессионального наездника

18.10.2021, 17:04, Новости дня
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По информации издания, свадебный обряд состоялся 15 октября по мусульманским традициям в особняке Гейтсов в Северном Салеме (штат Нью-Йорк), а 16 октября молодые отпраздновали регистрацию брака в присутствии 300 гостей.

Свадебное платье для невесты создала американский дизайнер Вера Ванг, а на мероприятии выступала  рок-группа Coldplay. 

Дженнифер Гейтс шла к алтарю вместе со своими родителями – Биллом и Мелиндой Гейтс, которые официально развелись в августе 2021 года. Таблоид отмечает, что это было первое совместное появление бывших супругов на публике после развода.

Контекст:

Дженнифер Гейтс – первый ребенок Билла Гейтса и его бывшей супруги Мелинды. О разводе Гейтсов после 27 лет брака стало известно 3 мая. Супруги объяснили, что приняли такое решение “после долгих размышлений и большой работы над отношениями”. У Дженнифер есть младшая родная сестра Фиби Адель Гейтс (2002) и родной брат Рори Джонй Гейтс (1999). 

О помолвке Дженнифер Гейтс с Найелом Нассаром стало известно в январе 2020 года, пишет Daily Mail. Нассар и дочь Гейтса увлекаются верховой ездой – избранник Дженнифер Гейтс является профессиональным наездником.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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