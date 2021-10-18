«Только советский человек может взять Интернационал»: Зюганов заявил о решающей роли советского образования в победе Team Spirit

Киберспортивная команда Team Spirit обязана своей победой советским традициям киберспорта и наработкам в области образования, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время пленарного заседания Госдумы, посвящённого финалу турнира International.

«Киберспорт в Советском Союзе был развит очень сильно — в школах ЭВМ стояли, у каждого ребёнка по “Электронике” имелось — мои дети мне после работы тысячу яиц собирали и каждый день новый мультик показывали. Вот вы сейчас видели, чтобы дети такие рекорды ставили? А зал ЭВМ у нас хоть один в стране остался? Могут ли в текущих условиях вырасти победители Интернационала-2021? Сомневаюсь. Тут чётко проглядываются советские корни», — заявил глава КПРФ в своём выступлении.

«Несомненно, только советский человек может взять такую вещь, как Интернационал. В финале турнира произошло, по сути, столкновение двух систем: ортодоксального советского марксизма и китайского буржуазного ревизионизма — результат противостояния налицо. Наши комсомольцы смогли не только победить идеологического врага, но и экспроприировать 18 миллионов долларов у капиталистов — ни один продотряд столько в своей жизни не насобирал», — добавил депутат.

На сайте КПРФ появилась информация о награждении членов команды Team Spirit орденом «За заслуги перед партией».

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