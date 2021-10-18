 

«Только советский человек может взять Интернационал»: Зюганов заявил о решающей роли советского образования в победе Team Spirit

18.10.2021, 16:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Киберспортивная команда Team Spirit обязана своей победой советским традициям киберспорта и наработкам в области образования, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время пленарного заседания Госдумы, посвящённого финалу турнира International.

«Киберспорт в Советском Союзе был развит очень сильно — в школах ЭВМ стояли, у каждого ребёнка по “Электронике” имелось — мои дети мне после работы тысячу яиц собирали и каждый день новый мультик показывали. Вот вы сейчас видели, чтобы дети такие рекорды ставили? А зал ЭВМ у нас хоть один в стране остался? Могут ли в текущих условиях вырасти победители Интернационала-2021? Сомневаюсь. Тут чётко проглядываются советские корни», — заявил глава КПРФ в своём выступлении.

«Несомненно, только советский человек может взять такую вещь, как Интернационал. В финале турнира произошло, по сути, столкновение двух систем: ортодоксального советского марксизма и китайского буржуазного ревизионизма — результат противостояния налицо. Наши комсомольцы смогли не только победить идеологического врага, но и экспроприировать 18 миллионов долларов у капиталистов — ни один продотряд столько в своей жизни не насобирал», — добавил депутат.

На сайте КПРФ появилась информация о награждении членов команды Team Spirit орденом «За заслуги перед партией».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.03 / Мария Кончаловская, Денис Шведов, Саша Лусс и другие на премьере фильма “Мой год в Нью-Йорке”

22.04 / Володин: ГД в весеннюю сессию начнет принимать законы во исполнение послания президента

17.09 / «Вся голова в гематомах»: Перед смертью Легкоступову могли жестоко избить

21.08 / Омские врачи запретили транспортировку Навального

06.02 / Россия выслала трех европейских дипломатов из-за участия в акциях в поддержку Навального

09.07 / Брат принцев Уильяма и Гарри решился на опасный эксперимент ради доброго дела

28.06 / Мнение: О главной ошибке про коронавирус, которую допускают все врачи

22.08 / Мнение: «Опатриотившиеся» (и обанкротившиеся) патриоты

22.09 / Ваша жизнь — ваш выбор – Личное мнение

20.10 / Мнение: Главный предмет экспорта, госдолг на душу населения и наказание за спам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика