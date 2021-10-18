Политолог Подлесный объяснил осложнение отношений России с НАТО

Отношения между Россией и Североатлантическим альянсом осложняются от месяца к месяцу. Вина за происходящее лежит отнюдь не на Москве, уверен политолог Геннадий Подлесный.

По его мнению, руководство НАТО осознало бесперспективность своих попыток запугать Россию и перешло к альтернативному плану, передает телеканал “360”. Согласно ему, у военного блока должна создаться репутация защитников “высшей демократии”, которых за такие заслуги непременно требуется финансировать.

“Вся эта так называемая российская угроза — для них это жупел, с помощью которого они пытаются наклонить своих налогоплательщиков — страны, входящие в блок, — для того, чтобы повысить сборы на нужды НАТО”, – уверен Геннадий Подлесный.

Кроме того, своей антироссийской риторикой решают также политическую задачу – пытаются доказать, что в проблемах Запада виноват кто-то другой. В частности, это касается проблем с энергетической безопасностью в Европе, которая возникла, как считает политолог, из-за неправильных попыток перейти на “зеленую энергетику”.

“Поставили телегу впереди лошади, не создав условия для перехода на зеленую энергетику, форсированно стали переходить”, – уточнил политолог.

На этом фоне решение России о закрытии своего представительства при Североатлантическом альянсе выглядит более чем логично. Реакция на этот шаг со стороны НАТО, скорее всего, будет заключаться в очередных обвинительных заявлениях, считает эксперт.